TAS rechaza apelación sobre ascenso y descenso

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó el recurso que presentaron equipos de la Liga de Expansión sobre la restauración inmediata del ascenso y descenso y falló a favor de la Federación Mexicana de Futbol.

Aunque recalcó que la suspensión del sistema en la Liga MX corresponden a la decisión tomada por la FMF del pasado 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la de 2025-2026, por lo que su regreso sigue en duda.

“El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) rechazó la apelación presentada por clubes mexicanos de Segunda división (“los Clubes”) contra la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en relación con la solicitud de inmediata reinstauración del sistema de ascenso y descenso en la liga mexicana de primera división (Liga MX)”, indicó el TAS.

El pasado 21 de mayo de 2025, el TAS informó que recibió dos días antes una apelación de 10 equipos de la Segunda División del futbol mexicano contra la Federación Mexicana de Futbol, en el que se solicitaba restablecer el sistema de ascenso y descenso en la Liga MX, que fue suspendido por seis temporadas a partir de la temporada 2019/2020, durante la pandemia del Covid-19.

Los 10 equipos que presentaron esa apelación fueron los siguientes: Atlante, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, Cimarrones de Sonora FC, Alebrijes de Oaxaca FC, CD Mineros de Zacatecas, Venados FC, Leones Negros de la UdeG y Jaiba Brava.

Posteriormente, cuatro equipos desistieron: Atlante, Cimarrones, Alebrijes y Jaiba Brava.

RESOLUCIÓN DEL TAS SOBRE LA APELACIÓN DE EQUIPOS DE EXPANSIÓN

Tras examinar las pruebas, la Formación Arbitral confirmó que la FMF había determinado suspender el sistema hasta el cierre de la temporada 2025-26.

“La FMF informó debidamente a los clubes cuando se tomó la decisión. En consecuencia, la apelación es rechazada.

“La Formación Arbitral confirmó específicamente que las temporadas deportivas que se veían afectadas por el Acuerdo de la Asamblea General de la FMF del 24 de abril de 2020 de suspender el sistema de ascenso y descenso se corresponden con aquellas mencionadas en la decisión tomada por la FMF el 29 de abril de 2025, siendo la última temporada la de 2025-2026”, agregó.