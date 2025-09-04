Llegará Automotive and Aerospace Nearshoring Summit a CUU

La tercera edición del Automotive and Aerospace Nearshoring Summit se llevará a cabo los días miércoles y jueves 10 y 11 de septiembre, respectivamente, en el Centro de Convenciones de Chihuahua Capital.

En la pasada edición participaron 692 empresas, con más de 2 mil citas de negocios realizadas durante los eventos de networking. Para este año, los organizadores esperan superar esas cifras, con la inscripción de al menos 800 empresas interesadas en fortalecer vínculos en los sectores automotriz y aeroespacial.

Mario Enriquez, presidente del Clúster Aeroespacial de Chihuahua, detalló que este evento buscará exhibir las capacidades de la industria que poseen las empresas en el estado, que ya cuentan con representación en foros nacionales e internacionales.

El secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, recordó que durante la segunda edición del Automotive and Aerospace Nearshoring Summit, contaron con 140 stands y más de mil 600 participantes, cifras que prevén alcanzar y rebasar este 2025.