Presentará Bonilla informe ante un lleno total en Expo Chihuahua

Esta tarde, el alcalde Marco Bonilla, presentará su informe de actividades esta tarde frente a un lleno total en el Centro de Convenciones, entre las personalidades que se vieron desfilar por la entrada se encuentran Mauricio Tabe, Xochilt Galvez, Marko Cortés, el ex alcalde Juan Blanco, el exgobernador Reyes Baeza entre otros.

El informe programado para als 18:00 horas contempla cienoc ejes principales en resultados:

Más seguridad, paz y tranquilidad para tu familia

Más ingreso y prosperidad para todas y todos

Más calidad de vida para ti y tu familia

Ciudad más funcional: infraestructura, medio ambiente y sustentabilidad

Gobierno que escucha, resuelve, más transparente, eficaz y eficiente