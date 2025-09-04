Comienza Bonilla 4to informe deseando pronta recuperación de Victor Cruz, esposo de la gobernadora

El alcalde Marco Bonilla, comenzó su cuarto informe de gobierno agradeciendo a las personalidades que lo acompañaron, destacando la presencia de la gobernadora Maru Cambios con quien le envió un mensaje a Victor Cruz Russek, deseando su pronta recuperación del cáncer.

Fue hace dos días, cuando el señor Victor emitió un mensaje a sus colaboradores, amigos familiares, en donde señaló que, por la pasión por vivir y los pendientes que aún tiene, está decidido a ganarle la batalla al cáncer.