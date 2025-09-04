HomeLocalComienza Bonilla 4to informe deseando pronta recuperación de Victor Cruz, esposo de la gobernadora
Comienza Bonilla 4to informe deseando pronta recuperación de Victor Cruz, esposo de la gobernadora

El alcalde Marco Bonilla, comenzó su cuarto informe de gobierno agradeciendo a las personalidades que lo acompañaron, destacando la presencia de la gobernadora Maru Cambios con quien le envió un mensaje a Victor Cruz Russek, deseando su pronta recuperación del cáncer. 

Fue hace dos días, cuando el señor Victor emitió un mensaje a sus colaboradores, amigos familiares, en donde señaló que, por la pasión por vivir y los pendientes que aún tiene, está decidido a ganarle la batalla al cáncer.

