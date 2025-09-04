Programa Destilichadero visitó 236 colonias

Con la finalidad de mantener libres de acumulación de basura de grandes dimensiones las viviendas de la ciudad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ha llevado el programa Destilichadero a un estimado de 236 colonias de enero a agosto de este 2025.

El programa en mención consiste en retirar tiliches de grandes dimensiones que el camión recolector de basura no puede trasladar, por lo que se recorren cuadrantes en las colonias para retirarlos.

En promedio, se retiran por colonia visitada entre 2 mil y 3 mil kilogramos, por lo que, en total, en las 236 colonias a las que se han acudido, suman un estimado de 529.65 toneladas que han sido levantadas con este programa.

En el mes de enero se visitaron 33 colonias, mientras que, en febrero 35, en marzo 36, en abril 26, mayo 26, junio 29 en julio 29 y en agosto 22, destacando el mes de marzo donde se retiraron 92 toneladas de tiliches.

Es importante invitar a la población a hacer uso del programa, pues con el mismo se pueden deshacer de basura de grandes dimensiones y de ese modo evitar acumulamiento innecesario en sus viviendas, lo que a su vez evita plagas en las mismas.