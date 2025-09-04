Muere Giorgio Armani, ‘rey’ de la moda italiana

fuente: elfinanciero

Giorgio Armani, el diseñador multimillonario que fundó una de las casas de moda más reconocidas del mundo y ayudó a definir el eslogan Made in Italy” como sinónimo de calidad, murió a los 91 años este jueves 4 de septiembre.

Conocido como el ‘rey’ de la moda italiana, Armani falleció acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

La empresa del diseñador reportó que Giorgio Armani falleció en casa. Associated Press informó que no había asistido a los desfiles de junio mientras se recuperaba de una enfermedad no revelada.