Entrega alcalde informe de actividades a regidores

En sesión solemne de cabildo el alcalde Marco Bonilla, realizó la entrega formal a los regidores del informe de gobierno correspondiente a la administración 2024 – 2027.

Una vez realizado el acto cívico, el edil emitió un mensaje de agradecimiento a los presentes, a sus colaboradores por realizar más trabajo y por ende, entregar más resultados y principalmente a la ciudadanía por confiar en él de nueva cuenta para encabezar la administración de Chihuahua Capital, recordando que, el protocolo a detalle se realizará la tarde de este jueves en punto de las 18:00 horas en el Centro de Convenciones de Chihuahua.

De manera breve, representantes de cada fracción edilicia emitieron un comentario respecto al primer año de la presente administración, destacando la inversión en alumbrado público, becas, seguridad obra pública e infraestructura