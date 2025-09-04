Leche para el Bienestar alcanza cifra histórica con 2 mil 255 lecherías instaladas en todo el país

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informa que Leche para el Bienestar —antes Liconsa— ha abierto 2 mil 255 lecherías en poco más de tres años, lo que representa un hecho histórico en la existencia del Programa de Abasto Social de Leche en atención a las personas en condición de vulnerabilidad.

El número de lecherías —correspondiente al periodo de abril de 2022 a julio de 2025— garantiza el acceso a leche fortificada y de calidad para una padrón de 355 mil 611 personas, en particular a:

● Niños de 6 meses a 12 años de edad.

● Adolescentes de 13 a 15 años de edad.

● Enfermos crónicos o con discapacidad.

● Mujeres en periodo de gestación o lactancia.

● Mujeres de 45 a 59 años.

● Adultos de 60 y más años.

El número de las lecherías instaladas es una cifra histórica en la existencia de este programa social, que nació hace 81 años, enfatizó el titular de Leche para el Bienestar, Antonio Talamantes Geraldo.

En total, los nuevos puntos de venta darán una cobertura a 935 municipios de las 32 entidades de la República, donde se podrá adquirir leche fortificada de calidad a un costo de $4.50, $6.50 y $7.50 pesos por litro.

Es de destacar que la leche para el bienestar contiene minerales —hierro, calcio y zinc—, vitaminas —A, D3, B12— y ácido fólico, nutrientes que ayudan al correcto funcionamiento del organismo y fortalecen el sistema inmunológico.

AGRICULTURA prevé que al cierre de 2025 se cuente con 12 mil 100 lecherías instaladas en todo el país y, con ello, avanzar en la instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de contribuir a la seguridad alimentaria al asegurar el acceso a la alimentación con productos lácteos de alta calidad al precio más bajo.

