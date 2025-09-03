Gobierno abrirá convocatoria en octubre para designar notarios

Durante el próximo mes de octubre, el Gobierno del Estado emitirá la convocatoria para asignar titulares en notarías públicas que permanecen vacantes en la entidad, informó el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda.

El funcionario explicó que antes de su publicación se ultiman ajustes técnicos y administrativos, aunque la intención es atender la totalidad de los espacios disponibles. La prioridad se centrará en las regiones con mayor demanda del servicio.

De la Peña ejemplificó la situación en la zona noroeste, donde actualmente solo opera un notario tras el fallecimiento de dos titulares, lo que ha limitado la atención a los habitantes. “Es indispensable reforzar la cobertura para no dejar desprotegida a la población”, señaló.

Aunque no precisó la cifra exacta de notarías acéfalas, adelantó que todas serán incluidas en el proceso de designación. La convocatoria establecerá criterios para dar preferencia a las áreas con mayor rezago.

Con esta medida, el Ejecutivo estatal busca normalizar el servicio notarial, evitar la sobrecarga en oficinas y ofrecer a los ciudadanos un trámite más rápido y accesible.