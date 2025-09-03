Van contra tráfico de armas, droga y huachicol

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acordaron crear un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza durante la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional.

En un comunicado conjunto, se detalló que ambos países reafirmaron su cooperación en materia de seguridad para desmantelar el crimen organizado transnacional, enfocado en detener el tráfico de drogas y armas.

Los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países”, indica el comunicado.

Además, se establece que el acuerdo se basa en la reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua.

“Ambos gobiernos reafirman su determinación de cooperar, proteger a nuestros ciudadanos y hacer que nuestras comunidades sean más seguras”, señala el comunicado.

Hay nivel de cooperación histórica

Tras la reunión con Sheinbaum, el funcionario estadunidense sostuvo que actualmente hay un nivel de cooperación histórico que, dijo, ha permitido lograr resultados concretos.

Me alegro que hemos llegado a un nivel de cooperación histórica, jamás en la historia ha habido el nivel de cooperación que existe en estos momentos, que respeta la soberanía y que ha dado resultados concretos”, dijo en un mensaje junto a Juan Ramón de la Fuente.

El secretario estadunidense destacó la entrega de 55 criminales que son juzgados en Estados Unidos y el intercambio de información como logros de esta cooperación.

En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, indicó que la reunión “ratifica la buena relación y colaboración que existe y continuará en los próximos meses y años”.

Temas