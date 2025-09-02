Alcalde Pérez Cuéllar entrega mochilas en la Escuela Club de Leones.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó este martes la entrega de mochilas escolares en la Escuela Primaria Club de Leones, como parte del programa Cruzada por la Educación que impulsa la Dirección de Educación.





Durante su mensaje, el alcalde destacó la magnitud de esta iniciativa que beneficiará a prácticamente todas las escuelas públicas de la ciudad, con la entrega de 130 mil mochilas con útiles escolares y 48 mil loncheras, recurso que se suma este año a petición de docentes de preescolar y de los primeros grados de primaria.



Señaló que esta acción representa un apoyo directo a la economía familiar y un compromiso con la niñez y la juventud juarense.



“Sabemos lo que cuesta a los padres y madres de familia sacar adelante a sus hijos, por eso este granito de arena, aunque parezca pequeño, es de gran utilidad. Es un apoyo a la economía familiar, pero sobre todo es una apuesta al tesoro más grande que puede tener nuestra ciudad: sus niñas, sus niños y sus jóvenes; además, es un respaldo decidido a la educación pública, que es una de las instituciones más valiosas de nuestro país”, afirmó Pérez Cuéllar.



En representación de la comunidad estudiantil, Scarlett Alanís, alumna de la institución, expresó un emotivo mensaje al alcalde y a las autoridades municipales: “Hoy nos sentimos muy afortunados de contar con su presencia y de dirigirnos a usted en un momento tan significativo para nuestra querida escuela. Deseo expresar en nombre de toda la comunidad el más sincero agradecimiento por el apoyo que hoy obtenemos en esta cruzada por la educación. Estamos muy contentos por recibir este recurso, ya que es de mucha utilidad para nosotros los estudiantes y un desahogo económico para nuestras familias. Gracias por apostar a la educación de nuestro municipio”.



En el evento también participaron padres de familia y docentes, quienes coincidieron en resaltar que esta entrega representa un alivio económico y una oportunidad para que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias en sus actividades académicas.



María del Rosario Torres, madre de familia, y Juan Alberto Tarango, director del turno matutino, reconocieron la importancia de estas acciones que fortalecen la educación y brindan mayor tranquilidad a los hogares juarenses.



Como parte del acto protocolario, se hizo la entrega simbólica de mochilas a estudiantes de distintos grados, quienes mostraron con orgullo sus nuevos materiales escolares. Padres, maestros y autoridades aplaudieron este esfuerzo, subrayando que fortalece el compromiso del Gobierno Municipal con la educación y el bienestar de la niñez juarense.