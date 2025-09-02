Alcalde motiva a alumnos de nuevo ingreso

El alcalde Marco Bonilla, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) jóvenes de las diferentes facultades que incursarán su educación superior, donde el edil los motivó a esforzarse.

En su mensaje, el Alcalde señaló que los jóvenes son el futuro de México y de Chihuahua, ya que son ellos quienes se encargarán de construir lo que viene con dedicación, esfuerzo y optimismo.

Destacó que en ellos se encuentra el espíritu del chihuahuense, el de los vencedores del desierto, aquellos que triunfan sobre las adversidades, echándole muchas ganas y con trabajo duro.

Finalmente, los exhortó a creérsela y hacer las cosas con pasión, pues la ciudad necesita jóvenes profesionistas preparados, líderes con visión y soñadores con los pies en la tierra, por eso, los invitó a que sigan preparándose y salir adelante con su educación.