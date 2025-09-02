Dignidad al magisterio nacional: celebra Diputado logros en Primer Informe de Sheinbaum

El diputado local por Morena, Óscar Avitia Arellanes, celebró los anuncios en materia educativa realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su Primer Informe de Gobierno, destacando la convocatoria a una consulta nacional sobre el sistema de carrera docente y el aumento salarial del 10% para docentes de educación básica.

El legislador juarense subrayó la relevancia de esta consulta que se llevará a cabo escuela por escuela durante el ciclo escolar 2025-2026, donde el magisterio, a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), participará activamente en la definición de su futuro laboral y profesional.

“Ahora sí, como nunca antes, las maestras y los maestros serán escuchados de manera directa y democrática. Es un ejercicio inédito de participación que, con la fuerza organizada del SNTE, fortalecerá la carrera docente desde las bases”, afirmó Avitia Arellanes.

Asimismo, el diputado resaltó los beneficios concretos anunciados por la mandataria: el aumento salarial del 10%, una semana adicional de receso escolar, reformas a la USICAMM para facilitar cambios de adscripción por antigüedad, y la reducción gradual de la edad de jubilación para docentes bajo el Décimo Transitorio.

“Nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum da un reconocimiento histórico a la labor magisterial y demuestra que tenemos un gobierno que camina de la mano con las y los educadores, con el respaldo del SNTE como legal y legítima representación de nuestras y nuestros compañeros maestros”, señaló el legislador.

Avitia Arellanes también celebró la creación del Bachillerato Nacional Único,que integra los 32 sistemas de Educación Media Superior y elimina las cuotas de inscripción. Destacó que con este modelo los estudiantes recibirán un certificado de la SEP, y al graduarse contarán además con un certificado adicional de una institución pública de educación superior.

Finalmente, el diputado hizo un llamado al magisterio chihuahuense a participar activamente en la consulta nacional y a sumarse a la construcción de políticas educativas desde las aulas.

“Hoy tenemos un gobierno que valora nuestra voz y nuestro trabajo. Vamos a seguir transformando la educación, porque como bien dijo la presidenta Sheinbaum: la educación es un derecho, no un privilegio. Como maestras y maestros, tenemos la responsabilidad histórica de hacer efectivo este derecho”, concluyó Avitia Arellanes.