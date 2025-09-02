En 7 minutos se agotan boletos para la final de Dorados vs Indios

fuente: ESPN

La pasión por el beisbol alcanzó un nuevo récord este lunes: en apenas siete minutos se agotaron todos los boletos disponibles para la zona techada en el sexto juego de la gran final estatal entre los Dorados de Chihuahua y los Indios de Ciudad Juárez, que se disputará este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

La venta en línea arrancó con gran expectación por parte de los aficionados, quienes respondieron con velocidad, dejando claro que el clásico entre capitalinos y fronterizos es uno de los encuentros más esperados del año.

De acuerdo con la página boleto móvil los únicos accesos que aún están disponibles son para la zona de graderío, por lo que se recomienda a los interesados adquirirlos lo antes posible.

El equipo de Chihuahua buscará coronarse en casa mientras que los Indios llegan con la motivación de poder coronarse en territorio rival, lo que ha encendido aún más los ánimos de la afición.

Se espera un lleno total en el Monumental, y un ambiente electrizante digno de una final histórica.