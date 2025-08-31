Consulta a qué colonias llevará IMPAS servicios de salud durante septiembre.

Los promotores de salud atenderán a las y los chihuahuenses mediante el programa “IMPAS Cuida a Tu Familia”.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa las colonias donde se llevará el programa “IMPAS Cuida a Tu Familia” donde los promotores acercarán servicios médicos de calidad a las y los chihuahuenses.

Este programa contempla intervenciones en distintas zonas de Chihuahua, donde se ofrecen servicios de consulta médica, atención dental, orientación psicológica, asesoría nutricional y rehabilitación física.

Durante el mes de septiembre, se visitarán colonias como:

Colonia Margarita Maza de Juárez.

Colonia Cerro de la Cruz.

Colonia Rosario.

Colonia Dale.

Colonia Proletaria y Ampliación.

Los promotores de la salud recorren las colonias para conocer, levantan gestiones y brindan atención directa a quienes más necesitan. Los posibles horarios de visita en tu hogar son de 9:00 a 14:00 horas.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua, reafirma su compromiso con la salud de las familias de Chihuahua, acercando los servicios a quienes más lo necesitan y promoviendo la salud física y mental de las familias en Chihuahua.