Atendió Municipio más 3 mil 500 de baches durante la semana del 25 al 29 de agosto.

Se han atendido más de 40 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 3 mil 533 baches en el periodo del 18 al 22 de agosto.

Durante esta semana, las múltiples cuadrillas de bacheo estuvieron presentes en avenidas principales y en más de 40 colonias como la Dale, Pavis Borunda, Panamericana, Villas del Rey, Villas del Real, Sierra Azul, Rinconada Los Nogales, Quintas Carolinas, Nuevo Triunfo, Martín López, Nombre de Dios, Paseos del Camino Real, Sierra Azul, Jardines Sol, entre otras.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el viernes 29 de agosto, se han atendido 22 mil 155 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se han atendido 40 mil 798 baches.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas del día.