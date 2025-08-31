Ofrece “Alas y Raíces” variedad de actividades lúdicas para niñas, niños y adolescentes durante septiembre.

El Gobierno del Estado, a través del programa “Alas y Raíces”, ofrecerá una variedad de actividades gratuitas que promueven la cultura entre niñas, niños y adolescentes, por medio del juego, durantes este mes de septiembre.



Estás se impartirán en el Centro de Desarrollo Cultural Infantil ubicado en avenida División del Norte, esquina con calle 29, número 2900, colonia Altavista en la ciudad de Chihuahua.



El taller de Bordado Libre, esta dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años y se trata de un espacio seguro donde las infancias podrán expresarse con hilos, reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y divertirse todos los martes a partir del 2 de septiembre de 17:00 a 19:00 horas.



Para preadolescentes y adolescentes de 11 a 17 años, todos los miércoles desde el 3 de septiembre, se contará con atención en el taller de Estampas y Grabado, donde podrán dar vida a sus ideas y emociones a través de la imagen, en un horario de 17:00 a 19:00 horas.



También se ofertará el curso de Ritmos Divertidos, que recibirá a infantes de 3 a 5 años todos los sábados a partir del 6 de septiembre de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en el mismo, las y los niños, acompañados de su padres o tutores, disfrutarán del movimiento y los sonidos en un ambiente lleno de juego y conexión.



Las niñas y niños de 6 a 12 años de edad desarrollarán su confianza, coordinación y pensamiento crítico mientras dan forma a su creaciones con el taller “Escultura Creativa, todos los lunes desde el próximo 8 de septiembre de 16:00 a 18:00 horas.



En cuanto al Huerto Educativo, se trata de un espacio que está pensado para infancias de 6 a 12 años, en el que se busca desarrollar confianza para aprender sobre la importancia de los huertos urbanos, sustentabilidad y el cuidado del planeta,. Empezará el día 11 de septiembre y se impartirá todos los jueves de 5 a 7 de la tarde.



Finalmente, para madres, padres y adultos y creadores, se contará con el taller “Chipi Chipi” desde el 2 de septiembre al 30 de octubre con sesiones los días lunes de 4 a 5 de la tarde y martes, miércoles y jueves de 17:00 a 18:00 horas. Los mayores podrán disfrutar de danza, narraciones e instalaciones de juego.



La Secretaría de Cultura recuerda a la ciudadanía que todas las actividades se ofrecen de forma gratuita con inscripción previa en el teléfono (614) 426-74-29.



Los espacios son de cupo limitado para garantizar la debida atención a sus participantes.

Para mayores contactar las redes sociales de la dependencia o del programa “Alas y Raíces”.