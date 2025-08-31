Referencia Norte 2025 cierra con éxito en Chihuahua Capital.

Tres días de creatividad, innovación y arte con talleres, conferencias, laboratorios y conciertos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, celebró con éxito el cierre de Referencia Norte 2025, un festival que durante tres días convirtió a la ciudad en el epicentro de la creatividad y la innovación, reuniendo a artistas, conferencistas, emprendedores y público en general en un ambiente de aprendizaje y celebración cultural.

El último día del festival ofreció una variada programación con talleres, laboratorios y conferencias de destacados ponentes como Andrea Cano, Grecia Castillo y Gaby Meza, además del encuentro Espacios y Creatividad con Raúl Urías y Alfredo Cota, quienes compartieron experiencias inspiradoras sobre la importancia de la innovación y el talento local.

El broche de oro fue el espectacular show de luz y sonido en Plaza de Armas, que congregó a cientos de familias y jóvenes en el corazón de la ciudad. La energía musical estuvo a cargo de los DJ’s Marcos Barrera, Ottum x Revo y Armando Xpress, quienes hicieron vibrar al público en un ambiente festivo que cerró con entusiasmo esta edición del festival.

Con Referencia Norte 2025, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar espacios de encuentro que fortalezcan la identidad cultural, promuevan la innovación y acerquen el arte a la ciudadanía, haciendo de Chihuahua Capital un referente nacional en creatividad y cultura.