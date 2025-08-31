Reconoce Municipio trayectoria en el cachibol de Salvador Pando Esparza.

Promotor de la disciplina con adultos y adultos mayores a nivel nacional.

Por sus cerca de 30 años de promotoría deportiva, el Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) entregó un reconocimiento por trayectoria al profesor Salvador Pando Esparza, impulsor del cachibol a nivel nacional.

En el marco de la edición número 11 del Torneo Nacional de Cachibol que se celebró del 26 al 29 de agosto en Chihuahua capital, ante decenas de jugadores de esta disciplina procedentes de varias regiones del país, el profesor Pando fue renombrado al recibir una placa de reconocimiento por su trayectoria.

La subdirectora de Deporte Adaptado e Inclusivo del IMCFD, Beatriz Pompa Valencia hizo mención de este reconocimiento por su importante trayectoria deportiva desde 1997, tiempo en que se ha desempeñado como jugador, árbitro, entrenador y organizador de eventos de cachibol en el estado de Chihuahua y formador de grandes talentos en esta disciplina deportiva.

Trasciende la organización de torneos locales que inspiró los primeros equipos entre maestros y adultos, que ha permitido su participación en eventos estatales, nacionales e internacionales; su capacidad y pasión por el deporte le ha permitido ser el organizador de esta disciplina en otros estados. Así como uno de los impulsores de la pelota tarasca en la región, que partió desde la Casa de los Abuelos en la ciudad Deportiva.

Actualmente es el presidente de la Asociación Universal de Cachibol del Estado Grande A.C., organismo con el que ha trascendido con la creación del Comité Municipal de Cachibol y que, próximamente se buscará la creación de la federación a nivel nacional con el apoyo de sus amigos y colegas del cachibol, quienes informaron en el marco de la clausura del torneo nacional.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte reconoce la trayectoria del profesor Salvador Pando Esparza por el impulso y la activación deportiva de decenas de adultos y adultos mayores, apasionados en esta disciplina deportiva que muestran la unión y compromiso en cada edición anual del torneo nacional de cachibol.