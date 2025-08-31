Diputados reunidos en el Séptimo Período Extraordinario de Designa Congreso a Judith Ávila Burciaga Sesiones de la 68 Legislatura, designaron como representante del Poder Legislativo dentro del Pleno del Órgano de Administración Judicial a la Mtra. Judith Ávila Burciaga.

Posterior al acto de designación, la Mtra. Judith Ávila Burciaga, rindió la Protesta de Ley correspondiente.

Cabe mencionar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 106, dispone que la administración del Poder Judicial estará a cargo de un Órgano de Administración Judicial, mismo que se integrará por cinco personas, quienes desempeñarán su encargo durante seis años improrrogables, garantizando estabilidad y continuidad en la administración del Poder Judicial.

En ese sentido, la forma de integración de dicho órgano, una de estas personas será designada por quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, otra será designada por el Congreso del Estado mediante votación calificada de dos terceras partes de sus integrantes presentes, y las tres restantes serán designadas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia con mayoría calificada

.En este contexto, en reunión celebrada el día 30 de agosto del presente año, la Junta de Coordinación Política recibió por parte del Grupo Parlamentario de Morena la propuesta para ocupar la representación del Poder Legislativo en el Pleno del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado, siendo esta la Mtra. Judith Ávila Burciaga la cual cuenta con todos los requisitos de idoneidad establecidos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

De esta manera, después de realizar el análisis correspondiente, la Junta de Coordinación Política aprobó por mayoría de votos equivalente al 93.94% de votación ponderada que la persona representante del Poder Legislativo que formará parte del Pleno del Órgano de Administración Judicial sea la Mtra. Judith Ávila Burciaga.

Dio lectura al dictamen el diputado Octavio Javier Borunda Quevedo. La votación se registró en 32 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.