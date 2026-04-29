Recibe Marco Bonilla a Benjamín Gil, manejador de la Selección Mexicana de Béisbol

El alcalde Marco Bonilla, recibió en su despacho de la Presidencia Municipal a Benjamín Gil, manejador ratificado de la Selección Mexicana de Béisbol para el Clásico Mundial 2026, quien se coronó campeón como mánager en la Serie del Caribe 2026 al frente de los Charros de Jalisco (México), logrando su primer título caribeño.

Marco Bonilla y Benjamín Gil hablaron acerca de los retos del deporte para México y en Chihuahua, y de cómo fue la historia de este manager que ha puesto el nombre del país en alto en materia deportiva y las dificultades que atravesó para ser acreedor de este logro.

Además, niñas y niños del Cabildo Infantil, conocieron a Benjamín Gil para conocerlo y recibir un motivador mensaje acerca de cumplir sus sueños y cómo el esfuerzo es apremiado, por lo que los exhortó a no rendirse y trabajar por alcanzar sus metas.