Bonilla respalda renuncia de Jáuregui y destaca coordinación

El presidente municipal, Marco Bonilla, afirmó que la renuncia del exfiscal César Jáuregui contribuye a fortalecer la transparencia en las investigaciones, algo que dijo, no se ve en otros casos como el accidente mortal en el instituto de migración en Ciudad Juárez, donde el encargado solo fue cambiado de zona.

El edil expresó su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos, a quien calificó como firme en el combate a la delincuencia organizada, particularmente en acciones como el desmantelamiento de narcolaboratorios y la contención de drogas que podrían afectar a niñas y niños, tanto en Chihuahua como en otros destinos, incluido Estados Unidos.

Asimismo, reconoció un cambio en la estrategia federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que percibe mayor coordinación, planeación y respaldo entre fuerzas federales y estatales.

Bonilla destacó que en operativos recientes se ha observado una colaboración equilibrada entre corporaciones, lo que dijo refleja un enfoque más serio en la persecución de grupos criminales y en la recuperación de la paz.