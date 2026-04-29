Circo mediático invitación del Senado a Maru Campos: secretario

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, desestimó la invitación hecha a la gobernadora María Eugenia Campos Galván para acudir al Senado de la República, al calificarla como un “circo mediático” sin sustento legal.

El funcionario estatal sostuvo que, detrás del llamado a comparecer ante comisiones legislativas, no existe materia para promover un juicio político, por lo que consideró que la convocatoria respondió más a una estrategia de exposición pública que a un interés genuino por esclarecer los hechos relacionados con el desmantelamiento de un presunto narcolaboratorio en la Sierra.

De acuerdo con De la Peña, la decisión de la mandataria de no asistir se fundamentó en la existencia de investigaciones en curso a cargo de la Fiscalía General de la República, así como de instancias especializadas, lo que —dijo— obliga a mantener el proceso dentro de los cauces institucionales.

Al insistir en su postura, el secretario afirmó que la invitación, presentada inicialmente como un ejercicio de diálogo, terminó evidenciando un intento por generar impacto mediático. “Los hechos hablan por sí mismos”, sentenció, al dar por cerrado el tema desde la óptica del gobierno estatal.