Irán advierte de una “sorpresa” ante posibles ataques de EU

fuente: infobae

Irán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también alertó sobre sus “nuevas capacidades” de sus fuerzas navales.

Irán responderá con una “nueva sorpresa” a cada ataque estadounidense, advirtió este martes Mohammad Akbarzadeh, adjunto político de las Fuerzas Navales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), citado por la cadena estatal iraní IRIB.

“En caso de cualquier acción militar de Estados Unidos contra Irán, la Fuerza Naval del CGRI utilizará sus nuevas capacidades”, subrayó.

El funcionario dio ejemplos de posibles respuestas, como el uso de la selección inteligente de objetivos y la destrucción de grandes buques estadounidenses, “dejándolos fuera de servicio”.