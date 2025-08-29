Cuenta Cobach Plantel 13 con nueva ruta de transporte y espacios renovados para sus estudiantes.

Con el anuncio de una nueva ruta de transporte exclusiva para estudiantes y la inauguración de obras de infraestructura y equipamiento educativo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) fortalece las condiciones de aprendizaje, seguridad y bienestar en el Plantel 13 de Delicias.

A partir del 1 de septiembre entrará en operación una ruta de transporte urbano exclusiva para las alumnas y alumnos, cuyo objetivo es facilitar un traslado seguro y eficiente desde distintos puntos de la ciudad hasta el plantel, mejorando así la comodidad y seguridad en sus trayectos.

Este anuncio se hizo durante la ceremonia del 15 aniversario del Plantel 13 Delicias, en la cual también se inauguraron obras de infraestructura y se entregó equipo de apoyo educativo.

Gracias a estas mejoras, el auditorio y las 12 aulas del plantel ahora cuentan con equipo de proyección y sistema de sonido, que permitirá un aprendizaje más dinámico y moderno mediante el uso de tecnología y nuevas estrategias didácticas.

Además, se inauguró la remodelación completa de los sanitarios y la impermeabilización del techo de un edificio de aulas, con el fin de ofrecer espacios dignos que contribuyan al bienestar de la comunidad estudiantil. La inversión total en estas acciones ascendió a un millón 134 mil pesos.

Asimismo, se entregaron tambores para la banda de guerra y equipo deportivo para la práctica de fútbol, béisbol, voleibol y baloncesto.

El director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, quienes felicitaron a los docentes fundadores del Plantel, además exhortó a la comunidad escolar a continuar su crecimiento en el ciclo que está por iniciar.

En la ceremonia también se tuvo la presencia de la directora del Plantel 13, Sandra Isela Díaz Ávila; el coordinador de la Zona Sur del Cobach, Eleazar Valles Villa; y el director administrativo del Cobach, Santiago Iván de las Casas Berumen.