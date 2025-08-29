Destacan proyectos de seguridad hídrica de la JCAS en Cumbre del Banco de Desarrollo de América del Norte.

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), participó en la Cumbre del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank Summit 2025), en San Antonio, Texas, donde se destacaron los programas que se implementa para garantizar la seguridad hídrica en la entidad.

Durante el evento, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, encabezó la conversación magistral titulada “El elemento vital de la agricultura: un diálogo sobre políticas hídricas”, durante la cual presentó la estrategia “Uso Regenerativo del Agua para Riego en el Estado de Chihuahua”.

Dicho plan está enfocado en proteger los acuíferos y fortalecer la productividad agrícola mediante el reúso responsable de aguas residuales.

Mata Carrasco subrayó que Chihuahua enfrenta una de las crisis hídricas más severas del país, con 38 de sus 61 acuíferos en condiciones de sobreexplotación, por lo que la administración estatal impulsa proyectos estratégicos como la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales en Parral, Cuauhtémoc, Guachochi y Guerrero.

Lo anterior, aunado a la implementación de reservorios en Ciudad Juárez.

Destacó que la entidad es pionera a nivel nacional con la emisión del primer título de concesión estatal para el uso de agua residual tratada en Tabalaopa, modelo que permitirá liberar recurso hídrico de primer uso para consumo humano.

También detalló la iniciativa de irrigación regenerativa, ganadora de la primera edición del Heineken Water Challenge 2025, que refuerza la innovación hídrica en el estado.

El NADBank Summit 2025, celebrado bajo el lema “Inversión en infraestructura: detonante de la prosperidad de la región fronteriza México – EE.UU.”, reunió a autoridades de ambos países, inversionistas y expertos en temas de agua, energía y movilidad.

Con esta participación, Chihuahua se consolida como líder nacional e internacional en gestión integral del vital líquido, con una visión que combina sustentabilidad, justicia social y desarrollo económico.