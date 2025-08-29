Critica Jorge Soto autoritarismo de Morena y sus aliados tras incidente en el Senado.

Chihuahua, México .– El diputado Jorge Soto, del Partido Acción Nacional (PAN), emitió fuertes declaraciones en relación con un reciente incidente en el Senado de la República, criticando el comportamiento del senador Fernández Noroña y la actitud de la bancada de Morena y aliados.

El diputado Soto señaló que el senador Alejandro Moreno “cayó en el juego del peor de los porros de Morena”, refiriéndose a Fernández Noroña, a quien describió como “impresentable” por sus despliegues de “soberbia, arrogancia, abuso y prepotencia”. Según Soto, estas actitudes derivaron en un desenlace lamentable que marcó el final de la presidencia de Noroña en la mesa directiva del Senado, un hecho que calificó como una “vergüenza” para los poderes legislativos y para el país.

Soto advirtió que, mientras Morena y persista en un camino de “autoritarismo, violencia y abuso”, eventos similares seguirán ocurriendo. Subrayó que el Parlamento debe ser un espacio para el diálogo y el acuerdo en beneficio de México, responsabilidad que, a su juicio, la mayoría de Morena no ha sabido asumir.

Estas declaraciones reflejan la creciente tensión política en el país y la preocupación por el clima de confrontación en el ámbito legislativo.