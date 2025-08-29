Comisión de Cultura aprueba dictamen para declarar a Enrique Carbajal “Sebastián” Chihuahuense Distinguido.

En reunión de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, presidida por la diputada Rosana Díaz Reyes, aprobó en sentido positivo el dictamen para declarar a Enrique Carbajal “Sebastián” como Chihuahuense Distinguido.

Lo anterior luego del análisis y discusión de tres iniciativas con carácter de decreto, mismas que fueron sometidas a consideración para definir el sentido de su dictamen.

El primer asunto aprobado en sentido positivo propone declarar la primera semana de junio como la “Semana Estatal de la Bicicleta”, con el objetivo de promover la movilidad sustentable, fomentar el ciclismo, prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo y contribuir a la mejora de la calidad del aire en la entidad.

También se aprobó en sentido positivo el asunto que busca adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua, estableciendo el Deber de Conservación Activa de toda la infraestructura cultural inmueble propiedad del Estado o bajo su administración.

Asimismo, se planteó instituir el reconocimiento denominado “Sebastián, al mérito artístico por reconocimiento nacional o internacional”, con el propósito de honrar la trayectoria del escultor y fomentar el reconocimiento al arte. Este último punto será turnado a discusión en comisiones unidas.

Entre los asistentes estuvieron las diputadas Rosana Diaz Reyes, Magdalena Rentería Pérez y Yesenia Reyes Calzadías, así como el diputado Roberto Carreón Huitrón.