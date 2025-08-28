Participa Alcalde Bonilla en ceremonia de bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso del ITCH

El alcalde Marco Bonilla, participó en la ceremonia de bienvenida que el Instituto Tecnológico de Chihuahua realizó para los estudiantes de nuevo ingreso, donde aprovechó para comprometerse a mantener el crecimiento económico en la ciudad para fomentar la generación de más y mejores empleos que ocupen al momento de egresar de su carrera.

Durante su participación, el Alcalde Bonilla reconoció el esfuerzo de los jóvenes por ganar su lugar en una de las instituciones educativas más prestigiadas del país, tras competir con más de mil 500 aspirantes, por lo que los exhortó a estudiar con disciplina y a prepararse para integrarse al mercado laboral que se está transformando rápidamente en la Capital del estado.

Marco Bonilla destacó que actualmente se están construyendo tres nuevos parques industriales en la ciudad, entre ellos uno especializado en el sector aeroespacial, ubicado en la zona de Fuerza Aérea y Juan Pablo II y en los próximos cinco años, estos nuevos polos industriales generarán más de 30 mil empleos de alta especialización, principalmente en áreas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), precisamente las carreras que los nuevos estudiantes del ITCH están por iniciar.

“¿A quién creen que están esperando esas plazas laborales? ¡A ustedes!”, remarcó.El Alcalde resaltó que, pese a no ser la ciudad más poblada del estado, Chihuahua concentra el 60 por ciento de los empleos generados en la entidad, lo que refleja el dinamismo económico y el compromiso con el desarrollo sostenible basado en la educación y la innovación. “No se acaba con la pobreza destruyendo la riqueza, sino creando más riqueza y oportunidades para todos, esa es nuestra apuesta”, afirmó.

El alcalde Bonilla hizo el compromiso de seguir siendo el presidente municipal de las juventudes de Chihuahua, y a seguir impulsando políticas que fortalezcan la educación, abran espacios y construyan un futuro donde los jóvenes no tengan que emigrar para alcanzar sus sueños.

Como reconocimiento a su apoyo constante a la educación superior, el director del ITCH, Alfredo Villalva Rodríguez, entregó al alcalde Bonilla un reconocimiento institucional en nombre del Tecnológico Nacional de México.“Licenciado Marco Antonio Bonilla Mendoza, por el invaluable apoyo que ha brindado durante su gestión a esta casa de estudios, demostrando con esto un firme compromiso para con la educación superior, el desarrollo académico y el bienestar de nuestra comunidad estudiantil, le agradecemos profundamente su labor, su cercanía y su respaldo continuo, que sin lugar a dudas ha dejado una huella positiva y seguirá dejando para la historia de esta casa de estudios, el Instituto Tecnológico de Chihuahua.

Gracias por creer en la educación como motor para la transformación social”, expresó el director del ITCH.

Por su parte, Adrián Valenzuela Lazo, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, dio la bienvenida a los nuevos estudiantes en nombre de toda la comunidad tecnológica.

“Hoy comienza una de las etapas más significativas de su vida. Serán Panteras: líderes, innovadores y ejemplos de compromiso y excelencia.