Formalizan SEECH y Fechac alianza para mejorar escuelas en seis municipios

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), firmó un convenio de colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), como parte del programa “Alianza con Todo por la Educación al 100”.

Dicha estrategia tiene como propósito atender las necesidades de rehabilitación de escuelas, así como la dotación mobiliario y equipo en planteles de Educación Básica de los municipios de Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Santa Isabel, Riva Palacio y Bachíniva,Como parte de esta alianza, cada una de las partes aportará un millón 500 mil pesos, para hacer una bolsa total de tres millones de pesos que se destinarán para que niñas, niños y adolescentes de estas regiones cuenten con mejores espacios para su aprendizaje.

El convenio fue signado por la presidenta del Consejo Local Cuauhtémoc de Fechac, Graciela Martínez Licón, y la directora general de SEECH, Teresa de Jesús López Ramírez, y se contó con el director general de Fechac, David Almeida Zavala y el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, como testigos de honor.

El titular de la SEyD resaltó que la firma de este convenio representa un paso firme hacia el objetivo común de tener las mejores condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan aprender, crecer y desarrollarse.

“Celebramos este convenio, porque en educación todos somos corresponsables, por ello la gobernadora Maru Campos nos ha instruido para fortalecer alianzas funcionales y perdurables con todos los sectores de la sociedad, siempre pensando en el bien común de todos los chihuahuenses”, expresó Gutiérrez Dávila.

“Estoy convencido de que este esfuerzo compartido se traducirá en oportunidades más justas y en una mayor calidad educativa para nuestras niñas, niños y adolescentes”, puntualizó el secretario.

A su vez, la titular de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Teresa de Jesús López Ramírez, destacó la relevancia de dicha alianza estratégica en beneficio directo de ciento de niñas, niños y adolescentes de los diferentes planteles.

Por su parte, el director general estatal de Fechac, David Almeida Zavala, refirió que la suma de esfuerzos es fundamental para garantizar espacios dignos que ayuden a la calidad educativa de las y los estudiantes de todo Chihuahua.