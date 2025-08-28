Condena Alfredo Chávez violencia de Noroña en el Senado

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en Chihuahua, Alfredo Chávez Madrid, condenó los hechos ocurridos en el Senado de la República y señaló que la violencia registrada es consecuencia del comportamiento reiterado de Gerardo Fernández Noroña hacia sus compañeros legisladores.

El diputado panista explicó que los parlamentos deben ser espacios de diálogo y debate, incluso en medio de diferencias profundas, pero nunca de agresiones.

Destacó que el Congreso de Chihuahua ha dado muestra de pluralidad y respeto entre las distintas fuerzas políticas, en contraste con la conducción de Noroña en la presidencia del Senado, caracterizada —dijo— por su intolerancia.“Reprobamos los hechos de violencia en el Senado, pero también debemos condenar a Noroña por su ejercicio constante de violencia verbal, psicológica y misógina contra diputadas y diputados de todos los partidos.

No puede ahora presentarse como víctima cuando ha sido él quien ha generado el ambiente de confrontación”, declaró el legislador.Chávez Madrid subrayó que Acción Nacional mantendrá siempre la congruencia y el compromiso de privilegiar el respeto y el diálogo en la vida pública.

Añadió que lo sucedido en la Cámara Alta debe ser un punto de inflexión para exigir a quienes encabezan los órganos legislativos una conducción responsable y libre de agresiones.