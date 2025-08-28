Gobierno del Estado instala macrocentros de vacunación ante el regreso a clases

Con el propósito de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes en el regreso a clases, el Gobierno del Estado activó Macrocentros de Vacunación que funcionarán los días sábado y domingo en diversas localidades de la entidad.

La medida obedece a instrucciones de la gobernadora Maru Campos, quien encomendó acercar las dosis necesarias a toda la población mediante un trabajo coordinado entre distintas dependencias.

Ante el regreso a las aulas de cerca de 700 mil estudiantes en todo Chihuahua, la estrategia busca prevenir riesgos sanitarios y garantizar que todas y todos ejerzan plenamente su derecho a la educación.

El subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga, afirmó que no se va a negar el regreso a clases a ningún niño o niña, ya que la vacunación es una medida preventiva para cuidar la seguridad de todas y todos.

Además, señaló que se recabarán datos estadísticos que permitirán evaluar el avance de la campaña, con la meta de llegar a la temporada invernal con el virus controlado y, en la medida de lo posible, erradicado.

Por su parte, la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Leticia de Jesús Ruiz González, informó que se capacitó al personal docente para atender posibles casos de sarampión en las aulas.

El director del Distrito 1 Chihuahua, Julio Ortega, detalló que los macrocentros estarán ubicados en Balleza, Camargo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coronado, Creel, Cuauhtémoc, El Tule, Gómez Farías, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Jiménez, Matamoros, Namiquipa, Villa López, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Parral, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Uruachi y Zaragoza.

El Gobierno del Estado exhorta a madres, padres y tutores a llevar a sus hijas e hijos a los macrocentros de vacunación, con el fin de reforzar las medidas de prevención y proteger a toda la comunidad escolar.