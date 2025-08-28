Anne Hathaway sufre caída en grabación

fuente: unotv

Anne Hathaway se convirtió en el centro de atención esta semana, no por un nuevo look ni por una escena de alto impacto en una película, sino por un momento inesperado durante el rodaje de “El diablo viste a la moda 2”.

La actriz fue captada mientras tropezaba bajando unas escaleras en Nueva York, donde se encontraba grabando una de las escenas de la esperada secuela.

La grabación tuvo lugar el miércoles 27 de agosto, y desde entonces las imágenes han circulado en redes sociales.

Hathaway, quien vuelve a interpretar a Andy Sachs, llevaba un atuendo muy al estilo Runway: falda negra plisada a la rodilla, top negro, camisa blanca transparente con cuadros, gafas oscuras, bolso y unos llamativos tacones negros con tachuelas. Fue precisamente uno de estos zapatos el que provocó el tropiezo.

La caída de Anne Hathaway

El momento ocurrió mientras descendía las escaleras de un edificio. En lugar de hacer un drama de la situación, Anne Hathaway se incorporó de inmediato, levantó los brazos y gritó con una gran sonrisa: “¡Estoy bien!”.

La escena, además de inesperada, se volvió aún más graciosa cuando se notó que la actriz seguía sosteniendo un bagel en la mano, el cual acabó aplastado durante la caída.

A pesar del incidente, la actriz demostró profesionalismo y buen humor. Incluso caminó de puntillas sobre el zapato roto mientras el equipo de producción se acercaba a asistirla.

Este gesto fue muy comentado entre sus seguidores, quienes destacaron su actitud relajada y carisma.

Aunque no se ha confirmado si el tropiezo fue parte del guión o un accidente real, muchos consideran que la escena refleja el estilo auténtico de la actriz.

El diablo viste a la moda 2, una secuela esperada

“El diablo viste a la moda 2” es una de las películas más esperadas por los fans del cine y de la moda. La cinta original, estrenada en 2006, se convirtió en un éxito mundial y marcó un antes y un después en la representación del mundo editorial de lujo en la pantalla grande.

Anne Hathaway regresa a su papel como Andy Sachs, la joven periodista que en la primera entrega logra abrirse camino en una de las revistas de moda más influyentes del mundo.

En esta nueva entrega, Meryl Streep vuelve como la imponente Miranda Priestly, la editora en jefe de Runway. También regresan Emily Blunt, en su papel de Emily Charlton, Stanley Tucci como el estilista Nigel, y Kenneth Branagh, quien interpreta al esposo de Miranda.

La historia se desarrollará con Miranda aún al mando de Runway, aunque esta vez enfrentando los desafíos del mundo editorial moderno.

La revista está en decadencia y su posición como referente de la moda está amenazada. A esto se suma el hecho de que Andy, ahora convertida en una ejecutiva de un conglomerado de marcas de lujo, tendrá un papel más influyente en la trama, complicando aún más el escenario para Priestly.

La película está siendo producida por 20th Century Studios y Disney, y su estreno en Estados Unidos y Canadá está previsto para el 1 de mayo de 2026.