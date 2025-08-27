Universidad de las Mujeres suma ya 150 mujeres becadas: Municipio

A casi un mes del lanzamiento del programa de la Universidad de las Mujeres de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal informó que ya son 150 mujeres inscritas en este programa de formación académica en línea que brinda acceso a licenciaturas, maestrías y especialidades con becas que cubren entre el 65 y el 80 por ciento del costo total.

El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) señaló que las becarias se han interesado principalmente en materias como Administración, Recursos humanos y Contabilidad. Otras eligieron opciones como Diseño, Criminología o Inteligencia Artificial.

Las beneficiarias de este programa son mujeres en situación de vulnerabilidad, que han enfrentado distintos tipos de violencia (psicológica, digital, patrimonial y económica), así como mujeres provenientes de zonas rurales o pueblos originarios, con discapacidad o con hijas e hijos en condición de vulnerabilidad.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso por reducir la brecha educativa y económica en Chihuahua Capital, impulsando espacios seguros y accesibles donde las mujeres puedan continuar sus estudios, mejorar sus condiciones de vida y alcanzar su independencia.

Para ser parte de la Universidad de las Mujeres, acude a las oficinas del IMM en calle Libertad número 1, Edificio Libertad, cuarto piso, colonia Centro, de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm, o consulta la página

www.municipiochihuahua.gob.mx/IMM/UM para más información sobre la oferta académica y el proceso de inscripción.