Propone Diputado crear la Medalla al Mérito Turístico del Estado de Chihuahua

Diputado José Luis Villalobos García, integrante de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de decreto para instituir el reconocimiento “Medalla al Mérito Turístico del Estado de Chihuahua”, con el objetivo de honrar a quienes impulsan el desarrollo y fortalecimiento del sector turístico en la entidad.

El legislador destacó que Chihuahua es un estado con una riqueza turística excepcional, reconocida a nivel nacional e internacional, con destinos emblemáticos como Paquimé, las Dunas de Samalayuca, la Cascada de Basaseachi, así como sus Pueblos Mágicos y el recorrido del Chepe en la Sierra Tarahumara. Subrayó que esta diversidad ha permitido posicionar al turismo como un pilar económico clave, generando una derrama superior a los 17 mil millones de pesos en 2025.

Villalobos García reconoció que el éxito turístico del estado es resultado del esfuerzo diario de miles de chihuahuenses, entre ellos prestadores de servicios, guías, artesanos, hoteleros y restauranteros, quienes con su trabajo proyectan una imagen positiva de Chihuahua y contribuyen al bienestar de las familias.

En este sentido, explicó que la creación de la Medalla al Mérito Turístico representa una política pública orientada a reconocer la excelencia, incentivar la innovación y fortalecer la calidad en el sector. El reconocimiento se entregaría de manera anual en el mes de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo.

La iniciativa contempla tres categorías: Turismo Comunitario y Preservación Cultural, Innovación y Calidad en el Servicio, y Trayectoria Turística, con el propósito de abarcar distintas áreas de contribución al desarrollo turístico.

Asimismo, se establece que las y los galardonados recibirán una medalla, una placa conmemorativa y un estímulo económico, como respaldo institucional por parte del Congreso del Estado.

Finalmente, el diputado señaló que la Comisión de Turismo será la encargada de emitir la convocatoria y coordinar el proceso de selección a través de un jurado plural y objetivo, garantizando transparencia y legitimidad en la entrega de este reconocimiento, que busca consolidarse como un incentivo permanente para elevar la calidad turística de Chihuahua.