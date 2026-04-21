EUA en posición sólida para negociar con Irán: Trump

El presidente Donald Trump afirmó que no desea prolongar el alto el fuego con Irán y aseguró que Estados Unidos se encuentra en una posición sólida para negociar, anticipando que logrará lo que calificó como “un gran acuerdo”. Según Trump, “Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones”, aunque no detalló en qué consistieron esas infracciones.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, permanece en Washington y no ha iniciado su viaje para las conversaciones sobre Irán. Un funcionario de la Casa Blanca explicó el martes por la tarde que Vance participa en reuniones adicionales de política antes de definir su desplazamiento.

Por su parte, Pakistán sigue sin recibir una respuesta formal de Irán respecto a la posible participación de una delegación iraní en una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos, según declaró el ministro de Información de Islamabad.

El contexto regional se mantiene tenso. Líbano informó el martes que la cifra de fallecidos tras seis semanas de enfrentamientos entre Israel y Hezbollah ascendió a 2.454 personas, mientras persiste un frágil alto el fuego de diez días. A pesar de esta tregua, Israel continúa sus ataques en Gaza, donde la situación humanitaria sigue siendo crítica.