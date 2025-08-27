¿Tus dispositivos inteligentes te están espiando?.

Infobae

Por Christine Cyr Clisset, Caira Blackwell, Rosie Guerin, Abigail Keel y Jon Chase.

Jon Chase, editor supervisor de Wirecutter para la cobertura de hogares inteligentes, revela cómo los dispositivos te vigilan. Recopilan datos para crear un perfil que luego puede venderse al mejor postor.

Si alguna vez has sospechado que tus dispositivos inteligentes te espían, tienes razón.

Jon Chase, editor supervisor de Wirecutter para la cobertura de hogares inteligentes, revela cómo incluso dispositivos cotidianos que quizás no consideres “inteligentes” te vigilan. Recopilan datos para crear un perfil que luego puede venderse al mejor postor.

Los dispositivos que recopilan tus datos: cualquier dispositivo conectado a internet puede recopilar datos. Esto no es necesariamente malicioso; un termostato inteligente, por ejemplo, recopila datos para calentar tu casa de forma más eficiente.

Cómo tus dispositivos crean un perfil: los dispositivos utilizan tu dirección IP, actividad en línea, ubicación e incluso tus conexiones con otras personas para compilar un perfil detallado. Este perfil suele venderse al mejor postor por diversas razones.

Cómo tu televisor inteligente crea este perfil: los televisores modernos utilizan el reconocimiento automático de contenido (ACR) para hacer capturas de pantalla cada pocos segundos, lo que aumenta tu perfil de datos. Los intermediarios de datos extraen esta información.

Cómo proteger tus datos: Jon comparte pasos prácticos y prácticos para mantener tus datos seguros. Ofrece consejos específicos para ajustar la configuración de privacidad y tomar decisiones más informadas sobre los dispositivos que llevas a casa.

Recomendamos diversos dispositivos de streaming, la mayoría con reconocimiento automático de contenido (ACR) integrado. El Apple TV no es una de nuestras principales recomendaciones, pero impresionó a nuestros usuarios con su rápido procesamiento e interfaz intuitiva, y es el único dispositivo de streaming que encontramos sin ACR integrado. Creemos que es ideal para los fans incondicionales de Apple o para quienes prefieren evitar el ACR integrado. Ten en cuenta que si conectas tu Apple TV a un televisor con conexión a internet, este puede enviar tus datos a la nube para contribuir a tu perfil de datos, así que desactiva el ACR en tu televisor.

A Jon le encanta esta hidrolavadora eléctrica para todo tipo de proyectos de limpieza del hogar. En las pruebas de Wirecutter, la hidrolavadora Ryobi demostró ser superior a la competencia gracias a su manguera más larga, motor duradero, ruedas más grandes, cable de mejor diseño y una garantía más amplia.

Transcripción del episodio

CAIRA: Bien. Ahora sabemos qué datos están recopilando. ¿Podrías decirnos quién es ese “ellos” amorfo? ¿Quién recopila realmente los datos?

JON: Es un tipo llamado Gary.

CHRISTINE: Soy Christine Cyr Clisset.

CAIRA: Soy Caira Blackwell.

ROSIE: Soy Rosie Guerin y están escuchando The Wirecutter Show.

ROSIE: Hola, amigos.

CHRISTINE: Hola.

CAIRA: Hola.

ROSIE: Hoy hablamos de privacidad de datos en el programa, y ​​la verdad es que últimamente he estado pensando y preocupándome mucho al respecto, y quizás cada vez más desde que tengo hijos. Bueno, déjame explicarte. El otro día iba en el auto y mi mujer me envió un mensaje de texto. Así que, como buen conductor, le pedí a Siri que lo reprodujera. Y mi esposa debió tener activada la nueva IA de Siri, porque no solo transcribió las palabras que quería escribirme, sino que empezó a transcribir o describir la foto que me envió, que resultó ser de mis dos hijos. Y ella describe sus rasgos y sus caras a través de… Yo dije: “Cancelar. Cancelar”. “Ella” se refería a la IA. “Ella” se refería a Siri. Sí. ¿Era precisa? La verdad es que no, pero supongo que están aprendiendo, ¿no? Y eso me hizo reflexionar, y me hizo pensar en la era en la que vivimos, con estos dos polos: por un lado, todo lo que hemos podido lograr gracias a la tecnología, al estar nuestras vidas tan conectadas, y por otro lado, renunciar al control de nuestros datos y, por lo tanto, a nuestro precio.

CAIRA: Sí.

CHRISTINE: Sí, es decir, nos rodea constantemente. Creo que todos entendemos, o la mayoría, que al usar internet, en cierto modo cedemos información. De hecho, recientemente publicamos varios artículos sobre privacidad y seguridad de datos, y hoy hablaremos de uno de ellos. Presentamos a Jon Chase, nuestro editor supervisor de cobertura de hogares inteligentes en Wirecutter. Su equipo realizó un análisis profundo y exhaustivo de los datos que estos dispositivos recopilan sobre nosotros. No es de extrañar que un dispositivo, por así decirlo, inteligente, como un altavoz inteligente, recopile datos sobre ti. Sé que algunas personas deciden no adquirir estos dispositivos por eso. Pero lo que este equipo descubrió es que muchos dispositivos en nuestros hogares, que quizás no consideremos inteligentes, en realidad recopilan una gran cantidad de datos, y es bastante incierto qué sucede realmente con ellos.

CAIRA: ¡Qué bien! Me alegra mucho que hayamos renunciado a nuestras libertades por esta comodidad. Bueno, pero, ¿cuál es la…?

ROSIE: Sabes, es difícil, porque ¿qué recurso hay? Irse y vivir desconectado, lo cual suena genial. Aprender a cultivar. Pero creo que estamos en esto.

CAIRA: Bueno, después de la pausa, vamos a hablar con Jon sobre qué dispositivos te espían, qué buscan y cómo proteger tus datos. Vuelvo enseguida.

CAIRA: Bienvenidos de nuevo. Nos acompaña Jon Chase. Es editor supervisor del equipo de tecnología y cubre dispositivos domésticos inteligentes para Wirecutter. También lleva más de dos décadas escribiendo sobre tecnología. Un dato curioso sobre Jon es que, además de su impresionante carrera periodística, también ha trabajado como guionista de televisión para varios concursos, incluyendo mis favoritos, Cash Cab y ¿Quién quiere ser millonario?

CHRISTINE: Jon, bienvenido al programa.

JON: Me alegra estar aquí.

ROSIE: Eso es increíble. Y además, muy lógico.

CHRISTINE: Sí.

CAIRA: Sí, quiero saber…

CHRISTINE: Más te vale decir algo gracioso en este episodio.

CAIRA: Oh, solo quiero saber si conseguiste subirte al Cash Cab.

JON: Seguimos al Cash Cab, manteniéndonos al ritmo y asegurándonos de poder controlarlo.

ROSIE: Ah.

CHRISTINE: De acuerdo.

CAIRA: De acuerdo. Bueno, Jon, de entrada, quiero saber cuáles de mis dispositivos inteligentes me están espiando, porque sé que deben ser más que Alexa y Amazon.

JON: Primero, deberíamos decirle a cualquiera que esté escuchando esto que silencie sus altavoces inteligentes, porque se van a activar de más de una manera. Diría que “espiar” es un término con mucha carga.

CAIRA: De acuerdo.

JON: Se podría decir que están prestando mucha atención. Sí. Nos gusta decir que los datos son el motor del smartphone. Estos dispositivos, con todas las cosas increíbles que pueden hacer, dependen completamente de la creación, recopilación, síntesis y envío de datos a la nube. Eso es solo lo básico. Es inevitable.

No creo que a nadie le sorprenda que los dispositivos domésticos inteligentes recopilen datos. Eso es lo que hacen. Pero definitivamente creo que encontramos algunos que hacen mucho más de lo que sospechábamos. Los televisores inteligentes fueron bastante escandalosos.

CHRISTINE: Suelo pensar en un dispositivo doméstico inteligente como un altavoz inteligente, algo que tenga “inteligente” en el nombre, un termostato inteligente o algo así. Pero ¿de qué dispositivos domésticos estamos hablando realmente?

JON: Sí, muchas veces hay dispositivos que solo se conectan al wifi, pero no son necesariamente inteligentes. Siempre los hemos definido como cualquier dispositivo que tenga una app de control, se pueda acceder a ellos remotamente y se conecte a internet. Normalmente, preferimos los que se pueden controlar mediante una plataforma de terceros, algo que mucha gente conoce si tiene Google Home, Amazon Alexa o Apple Home. Esa es la definición general.

Pero también están los altavoces inteligentes, las bombillas inteligentes, los termostatos, como Nest y Ecobee, y cosas así. También hay muchos electrodomésticos de cocina que, desde hace mucho tiempo, Amazon ha sacado un microondas con Alexa.

CAIRA: ¿Por qué?

JON: Y un reloj con Alexa. Hay muchos aparatos que quizá ni siquiera se consideren “inteligentes”, pero que pueden conectarse.

ROSIE: Hasta que no tenga un robot que pueda coger mi comida y meterla en el microondas, no entiendo el propósito de poder estar lejos y que Alexa encienda mi microondas.

JON: Primero, para eso están los niños. Les dices que pongan la comida en el microondas.

ROSIE: Tienes razón.

JON: Lo entiendo. Pero creo que una de las cosas… A veces me siento como un defensor de las casas inteligentes. Pero en realidad, se trata de resolver problemas. Hay mucha gente… una de las cosas que hemos aprendido mucho en los últimos años es que, con la comunidad de accesibilidad, las personas con problemas de movilidad, cosas así, una bombilla que se enciende y se apaga a una hora determinada para alguien que no puede apagar las bombillas es una bendición.

CHRISTINE: Sí. Enciende los ventiladores cuando haga calor.

JON: Sí.

CHRISTINE: Enciende el aire acondicionado.

JON: Cambia la temperatura, sí. CHRISTINE: Sí, definitivamente hay algunos casos de uso reales que se benefician.

ROSIE: Te cambia la vida, sí.

CHRISTINE: Sí, puede ser realmente transformador.

JON: Volviendo a lo que dije antes, todo depende de los datos.

CHRISTINE: Conozco a mucha gente que se niega a comprar un altavoz inteligente porque les preocupa que estos dispositivos los escuchen o recopilen sus datos. Acabas de mencionar muchos dispositivos, muchos otros tipos de dispositivos, cosas que la gente podría no considerar inteligentes. ¿Qué tipo de datos recopilan exactamente?

JON: Hay datos personales, de los que hablaré en un segundo, y también datos funcionales. Pondré el ejemplo de un termostato.

Un termostato inteligente mide la temperatura en los alrededores. Algunos tienen un sensor de movimiento. Algunos también tienen un sensor de presencia, e incluso pueden tener otros sensores remotos. Además, se conecta a internet y aprende con el tiempo si la temperatura exterior es de x grados, la interior es de x grados y el tiempo es de x grados, y la calefacción tardará este tiempo en calentar o enfriar completamente la casa. Esos son datos funcionales.

Además, puede tener tu dirección. Si lo conectas con otros dispositivos, esos dispositivos…

CAIRA: ¿Se comunican entre sí?

JON: Se comunican entre sí. Y si lo conectas a un servicio de terceros, como Amazon Alexa, Google Home o algo similar, las cosas empiezan a ponerse… bueno, usaré el término técnico “turbias”, porque se vuelve muy, muy confuso. Creo que el problema del que vamos a hablar aquí es que ningún mortal tiene la capacidad de realmente comprender lo que está pasando.

CHRISTINE: Cierto. Ninguno de nosotros sabe realmente cuántos datos personales o situacionales hay disponibles en este momento.

JON: Así es.

El altavoz inteligente es probablemente el ejemplo más obvio de cómo la gente se siente incómoda, otro término técnico. Hay algo de verdad, y también hay muchas anécdotas y cosas raras que suceden, y creo que influyen en toda la experiencia.

Sin rodeos, diré simplemente que hemos hablado con todas estas empresas, hemos probado estos dispositivos durante años. He hablado con… hay un gran investigador que trabaja en Georgia Tech que ha probado todos estos dispositivos. Te dan una señal cuando están escuchando, y siempre están escuchando. Usaré Alexa como ejemplo, porque es el ejemplo más destacado. Y Alexa siempre está escuchando, pero literalmente está escuchando una forma de onda específica, un código vocal, y eso es lo que se llama la palabra de activación. Puedes cambiarla; Por defecto, es “Alexa”, pero puedes decir “Ordenador” o “Eco”, algo así. Finalmente, oirá ese tono y se activará. Y te indicará que se ha activado. Hay una luz que te indica visualmente que ha ocurrido. Si algo no funciona, simplemente se apagará y borrará la grabación. Si es correcto y realmente te estás comunicando con él, interactuará contigo y ese tipo de cosas. Eso sí va a la nube.

Ahora, dependiendo de tu configuración, podemos hablar de qué significa eso realmente. Puedes optar por guardar o no la grabación. Dependiendo de la plataforma, es decir, del dispositivo, también puedes decidir si graba o no. Por ejemplo, los altavoces de Google no guardan grabaciones por defecto, lo cual nos sorprendió mucho.

CAIRA: Creo que mucha gente podría pensar que un altavoz de Alexa está escuchando literalmente todo el tiempo. Se oye decir: “Estaba hablando con un amigo sobre un cepillo de dientes que me encantaba, y de repente, me sale un anuncio de cepillos de dientes, así que debe estar escuchándome todo el tiempo”. Parece que eso no está sucediendo realmente.

JON: Sí. Hay un fenómeno como el que mencionas… No sé si tiene un nombre, pero hay una cosa en la que la gente dice: “Ah, estábamos hablando de Aruba”, o de un bate de béisbol, o algo así, y luego aparece en tu feed. Según tengo entendido —hablé con mucha gente sobre esto—, casi todos podríamos llevar un smartphone encima. Cuando te conectas a internet, tienes una dirección IP, que es específica para ti. Si estás conectado a una red wifi, y alguien más también, se te asocia. Luego, podrías viajar a otros lugares y buscar ciertas cosas. De repente, todo se vuelve algorítmico.

Básicamente, existe una asociación: los perfiles de datos de las personas. Estos se almacenan en tus teléfonos y portátiles. Estos dispositivos recopilan información sobre ti, tus hábitos de búsqueda, tu ubicación, etc. Supuestamente se anonimizan, pero te muestran anuncios basados ​​en eso. Si hay afinidad, si estás rodeado de otras personas, podrían decir: “Ah, vale, creemos que es una mujer blanca de 21 años, obviamente”.

CHRISTINE: Obviamente.

JON: Sí. “Viajó a Florida y también hace esto y esto”, y puede que les muestren los mismos anuncios. Puede que alguno de ustedes haya buscado algo recientemente, y eso acabe siendo el detonante.

CHRISTINE: Me pasó hace poco, porque Caira me enseñó una piscina a la que fue y apareció en mi Instagram.

CAIRA: ¿En serio?

CHRISTINE: Pensé: “Nunca había buscado esto”.

JON: Pero apuesto a que… lo buscaste, ¿verdad?

CAIRA: Probablemente para enseñárselo a Christine.

JON: Pero lo buscaste.

CAIRA: Sí.

JON: Y estás relacionada con ella por tu dirección, así que hay muchas posibilidades, casi imposibles, de que esto le interese.

CHRISTINE: Sí. No fue porque lo hayamos hablado abiertamente…

JON: Nada que ver con eso.

CHRISTINE: —Juntos en este estudio.

JON: Sí.

CHRISTINE: Fue porque lo había buscado en su teléfono, y nuestros teléfonos estaban en la misma habitación.

JON: Así es.

CHRISTINE: Qué inquietante.

JON: Pero además, probablemente andan de un lado para otro y se les asocia en varios sitios. Eso te lleva a pensar: “Bueno, a ella le gustan los buenos restaurantes”. Salen mucho de fiesta, lo sé. Todo eso se suma a este perfil.

CAIRA: El perfil de datos.

CHRISTINE: Sí.

JON: El perfil de datos, ahí es donde empiezas a ponerte realmente incómodo.

ROSIE: Jon, hablaste de los datos funcionales que se recopilan. ¿Qué otro tipo de datos se recopilan de estos dispositivos inteligentes?

JON: Claro. Como ya comentamos, al configurar un dispositivo, se usa una aplicación. La aplicación probablemente te preguntará, dependiendo del dispositivo, “¿Cuál es tu dirección? Porque necesito saberla para la geolocalización”, que es…

CHRISTINE: Dónde estás en la Tierra.

JON: Dónde estás en la Tierra, y eso se usa para muchas funciones geniales. Puedes activar y desactivar cosas al salir y volver de casa, o algo así. Puede ser tu correo electrónico, tu número de teléfono. Puede que tengas una factura asociada, puede que tengas una tarjeta de crédito. Pero también hay cosas… como tu dirección IP. No es necesariamente personal, pero es una de esas cosas que, una vez que se asocia contigo, todas las direcciones IP con las que viajas por el mundo y a las que te conectas, pasan a formar parte de un perfil y te hacen cada vez más fácil de encontrar. También puedes tener datos de salud.

CHRISTINE: Iba a preguntarte sobre los datos de salud. Tengo un Apple Watch y entreno con él. He empezado a usar Apple Fitness, y la app de fitness y mi Apple Watch están integrados. Cuando usas un dispositivo así, supongo que los datos que entran en tu perfil, como tu peso y otras métricas, ¿verdad?

JON: Sí. Diría que Apple tiene muy buenas políticas al respecto. Pero si tienes algo que no es de Apple, como unos auriculares…

CHRISTINE: Sí, a veces uso mis auriculares Soundcore con mi Apple Watch.

JON: Cierto. Esos pueden… la verdad es que no hay reglas sobre los datos de salud. Cualquier app… muchos auriculares ahora tienen monitores cardíacos y de sueño, y todo tipo de cosas. Pueden acceder a tus datos de salud y tienen acceso a ellos a voluntad. Pueden hacer lo que quieran con ellos. La HIPAA… en realidad no protege a la gente tanto como creen. CAIRA: Bien. Ahora sabemos qué datos recopilan. ¿Podrías decirnos quiénes son esos “ellos” amorfos? ¿Quién recopila realmente los datos?

JON: Es un tipo llamado Gary.

ROSIE: Vamos, Gary.

JON: Sí. Las propias empresas. Una de las cosas que aprendimos es que las grandes empresas tienden a ser mucho más confiables que las pequeñas. No por malicia, sino porque muchas veces las pequeñas empresas simplemente no tienen la capacidad técnica para realizar las pruebas de seguridad.

CAIRA: Cuando algo falla, ¿a quién le corresponde? ¿Quién lo compra?

JON: Ah, sí. Gran pregunta. Hay empresas que lo poseen. Se habla de Amazon. Amazon es un gigante de las ventas. Quieren datos sobre ti para venderte productos, y tienen millones de socios. Afirman ambiguamente: “No vendemos los datos recopilados”, pero siguen usándolos. Pero también Google. Google es una empresa de publicidad. También ayuda a crear anuncios para otras empresas. Hablé con un ex especialista de producto de alto nivel sobre esto. Me dijo: “Sí, no compartimos los datos que recopilamos con esas otras empresas, pero ellas están utilizando los tuyos”.

Y luego están los intermediarios de datos, que son empresas que… revisan registros públicos, probablemente trabajando con compañías de tarjetas de crédito. Las compañías de tarjetas de crédito monetizan tus datos. Los intermediarios de datos encuentran maneras de obtener todos estos datos fuera de eso. Hay… las propias empresas tienen sus datos, y luego hay empresas externas que simplemente están incursionando e intentando monetizarlos.

CHRISTINE: ¿Cómo son los intermediarios de datos…? Tienes todos estos datos de hogares inteligentes que se han recopilado sobre ti. Las empresas propietarias de los dispositivos o que los han fabricado tienen estos datos. ¿Cómo acceden estos intermediarios de datos a tus datos?

JON: Diría que no puedo afirmar con certeza que todas las empresas trabajen de esta manera. Hablamos con gente de DuckDuckGo, una empresa de privacidad. Hicieron una muestra de la gran mayoría de las aplicaciones de Android descargables. Aproximadamente el 90% incluía Google Analytics. Esto se debe a que Google, Facebook y otras empresas similares ayudan a las pequeñas empresas a simplificar el uso de sus aplicaciones. Al hacerlo, incluyen su software. Aunque no tengas ninguna asociación con Google, podrías estar usando una aplicación que incluye Google Analytics, por lo que podrían obtener algunos de tus datos.

La idea de que, aunque estas empresas digan que tus datos son anónimos, empresas externas, intermediarios de datos, pueden… es una estadística…

CAIRA: Pueden simplemente juntar las piezas.

JON: Pueden juntar las piezas. “Es anónimo. Ah, no, lo protegemos. Hemos anonimizado los datos”. Bueno, sí. Pero una vez que se asocian con alguien de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, los corredores de datos se especializan en extraer esta información, vendiéndola al mejor postor y usándola con fines útiles. Pero al mismo tiempo, se ha acosado a personas, las fuerzas del orden la usan, se usa en la frontera, el ICE la usa. Las compañías de seguros la usan; pueden o no decidir cubrirte. La mayor preocupación aquí es que no sabes qué datos se recopilan sobre ti, no sabes su veracidad y no tienes acceso a ellos. Esos son los verdaderos problemas, y prácticamente no hay regulación al respecto. Simplemente nadamos en esta zona gris, y todo esto sucede constantemente a nuestro alrededor.

CHRISTINE: Tengo que entender, ¿por qué es legal? ¿Por qué vivimos en una cultura y una sociedad donde esto puede suceder?

ROSIE: ¿Por qué está bien?

JON: ¡Porque cha-ching! [CANTANDO] Dinero, dinero, dinero, dinero. ¡Dinero!

Diría que la historia de la tecnología y la innovación en lo que respecta al gobierno es la historia de un gobierno que corre frenéticamente detrás, con un maletín lleno de papeles y un sombrero flexible. Como diciendo: “¡Espera! Estamos intentando ponernos al día”. Hay intereses creados que dicen: “Vaya, vamos a ganar un montón de dinero”, y la gente quiere protegerlo. También existe la idea de que la justicia avanza despacio. No queremos que el gobierno intervenga con un martillo y simplemente detenga la innovación. Pero al mismo tiempo, nos ha costado encontrar un sistema que controle la situación. Las innovaciones ocurren muy rápido. Lo estamos viendo con la IA, especialmente.

CAIRA: De acuerdo. Bueno, no quiero saber más del tema.

CHRISTINE: Se acabó, nos vemos luego.

CAIRA: Con esto terminamos.

CHRISTINE: Voy a irme a mi búnker.

JON: Totalmente, es inquietante, es molesto, etcétera. Pero la buena noticia es que, a nivel estatal, hay legislación vigente. California, siempre a la vanguardia en este tema, ha promulgado una ley que obliga a los corredores de datos a registrarse. No es imposible, ya que los estados están asumiendo parte de la carga. También existe un programa llamado Cyber ​​Trust Mark, que se supone que es básicamente algo similar a las etiquetas de alimentos, la etiqueta nutricional, que se incluirá especialmente en los dispositivos inteligentes. De hecho, está en desarrollo, y se espera que digan: “Hace esto, hace esto, cumple con estos estándares”.

También está el ejemplo de Europa, donde se ha aprobado, creo, el RGPD. Probablemente veías todas esas ventanas emergentes cada vez que accedías a un sitio web que decían: “¿Aceptas estas cookies?” y cosas así… eso es básicamente de ahí. Es un avance que, básicamente, responsabiliza a estas empresas y permite a las personas optar por no participar en las políticas de recopilación de datos.

CAIRA: Bien. Para resumir rápidamente, parece que es más que solo tu altavoz inteligente lo que te escucha. Es cualquier cosa que se pueda conectar a internet, y que probablemente uses por comodidad, que puede recopilar algunos de tus datos. Y no hay mucha supervisión sobre cuánto pueden recopilar solo a nivel gubernamental, y parece que no hay muchos incentivos para que eso cambie, pero quizás las cosas estén avanzando en la dirección correcta a nivel estatal.

Además, la forma en que describes a estas empresas que recopilan datos me recuerda a cuando vas a una librería y te cubren las estanterías con una bolsa de papel marrón, básicamente, y escriben una descripción en la bolsa. Dicen: “Si esto te parece interesante, deberías comprar este libro”. Las empresas hacen eso con nuestros datos y con nosotros mismos, nos “anonimizan” y los venden al mejor postor, ¿verdad?

JON: Sí, creo que es cierto.

CHRISTINE: Bien. Vamos a hacer una breve pausa y, al volver, profundizaremos en cómo los dispositivos específicos que puedas tener recopilan tus datos. También hablaremos sobre cómo puedes evitar que estos dispositivos recopilen todos estos datos y sobre algunas medidas de seguridad que puedes tomar. Volvemos enseguida.

ROSIE: Bienvenido de nuevo. Jon, en tu artículo destacaste tres dispositivos principales que quizás sean los más responsables: altavoces inteligentes, televisores inteligentes y cámaras de seguridad, incluyendo timbres con video. ¿Podrías explicarnos brevemente cómo cada uno de estos dispositivos recopila tus datos? Empecemos por los altavoces inteligentes.

JON: Claro. Con un altavoz inteligente, todos ellos, hay un proceso de configuración relacionado con una aplicación. Estos dispositivos se integran en lo que llamamos una plataforma, que es esencialmente una aplicación. Tienen información básica: tu nombre, tu casa. Pueden tener acceso a tus contactos. Dependiendo del dispositivo, puede que tengan acceso a tus fotos, si tienes uno con pantalla. Si los has sincronizado con otros dispositivos, lo cual es muy común, pueden tener acceso a lo que esos dispositivos recopilen.

Además, con un altavoz inteligente, le hablas, le haces preguntas.

ROSIE: Enseñándole.

JON: Le estás enseñando, exactamente. Sinceramente, eso va a ser mucho mayor. Porque las versiones actuales, por ejemplo, de Alexa, aprenden un poco, pero no de forma significativa sobre ti. Por ejemplo, la nueva versión de Alexa+ aprenderá mucho sobre ti. Puedes decirle cosas como: “Oye, Alexa, soy alérgico al gluten, odio a Bob Seger y solo conduzco Ford”. Lo internalizará y, siempre que te responda o algo similar, en teoría lo usará para hacer sugerencias.

ROSIE: Por la IA, ¿verdad?

JON: Por la IA, sí. Es IA generativa, hay modelos de aprendizaje de idiomas y todo eso. Básicamente, es una forma diferente de interactuar con estas cosas; de verdad están aprendiendo. Eso es lo que viene.

ROSIE: ¿Podemos hablar de televisores ahora? Porque creo que esto es lo más alucinante que leí en tu artículo. Es como si, cuando veo Severance, mi televisor me estuviera mirando a mí. ¿Cómo es posible?

JON: Te está mirando por dentro.

ROSIE: ¡Dios mío!

JON: No, por fuera.

ROSIE: ¡Mi fuera!

JON: Tu fuera. Te está mirando por fuera. ¿O no? No lo sé.

ROSIE: Son las dos cosas.

JON: Sí. Los televisores eran… después de nuestra investigación inicial, Lee Neikirk, quien cubre esto, presentó esta información de forma muy informal, y todos se quedaron boquiabiertos. Básicamente, existe una tecnología llamada ACR, reconocimiento automático de contenido. Es decir, si alguna vez has usado… el más común es Shazam, o algo así, donde quieres identificar…

CHRISTINE: ¿Una canción? JON: Una canción o algo así.

CHRISTINE: Cierto.

JON: Casi todos los televisores tienen tecnología así integrada. No conocemos ningún televisor fabricado en los últimos años que no la tenga.

ROSIE: ¿No hace falta etiquetarlo como Smart TV para tener esto?

JON: Ya casi no existen los Smart TV, porque todos son inteligentes.

Cualquier televisor que conectes a internet o algo similar, casi seguro que tiene reconocimiento automático de contenido (ACR). Lo que ocurre es que, mientras ves la televisión, cada dos segundos el televisor toma una captura de pantalla de lo que ves en pantalla y la sube a internet. Se analiza y luego se añade a un perfil de datos. Después se vende, se comparte, se empaqueta, lo que sea.

Ahora bien, si también tienes algo conectado a tu televisor, cualquier cosa que aparezca en tu pantalla, es una maravilla que reconoce lo que hay ahí, ni siquiera lo que se está transmitiendo por tu televisor.

CHRISTINE: Presentaciones de tus hijos o de unas vacaciones.

JON: Presentaciones de tus hijos, sí.

CHRISTINE: O de unas vacaciones o algo así.

JON: Ahora bien, no sé qué pasa en el otro extremo. Puede que simplemente digan: “Oh, formas borrosas”. No identifica a tus hijos ni nada por el estilo. Pero además, está ahí fuera, y tú no tienes ni idea. Lo curioso es que, casi seguro, te conectas a esto sin querer. Si compras un televisor nuevo y pulsas “sí, sí, sí, sí, sí, sí”, ¡zas!, casi seguro que uno de esos es ACR. Puede que tengan una marca registrada.

Además, si usas un… digamos que tu televisor no está conectado a internet, pero tienes un Google TV o un Roku, sobre todo.

CAIRA: ¿Un Fire Stick?

JON: Un Fire Stick, esos también tienen ACR. Diría que Apple TV es la única compañía que encontramos, entre las grandes, que no tiene ACR integrado.

CHRISTINE: Bueno, ya tienen nuestros teléfonos.

CAIRA: Ya tienen todos mis datos.

ROSIE: ¿Qué más necesitas?

JON: Pero si tienes tus televisores conectados a internet y conectas un Apple TV, todo lo que veas a través de tu Apple TV, el televisor lo verá y lo transmitirá.

CHRISTINE: Bien. Un último dispositivo. Hablemos de las cámaras de seguridad.

JON: Sí.

CHRISTINE: No me sorprende, estas cosas están diseñadas para vigilarte.

JON: Sí.

CHRISTINE: Ese es el punto, ¿verdad?

JON: Sí.

CHRISTINE: Pero es sorprendente la cantidad de datos que recopilan. Cuéntanos sobre eso.

JON: Sí. Rachel Cericola informó sobre esto y citó el estudio de datos de Surfshark. Surfshark es una empresa de seguridad VPN. Dijeron que, entre todos los dispositivos domésticos inteligentes típicos, las cámaras de seguridad son las que recopilan la mayor cantidad de datos. No necesariamente el volumen de datos, sino los diferentes tipos de datos. Eso se debe a que las cámaras son visuales. Tienen sensores de temperatura. Las cámaras Nest tienen reconocimiento facial. Algunos dijeron: “Oye, eso es genial. Puedo buscar todas las veces que…”

CAIRA: Ese ladrón tocó a mi puerta.

JON: Sí, Sr. Ladrón. Es mi vecino, Sr. Ladrón. Pero también puedes entender por qué alguien que llama a tu puerta no quiere que su imagen aparezca ahí, porque quién sabe qué le pasa en línea. Repito, Nest tiene una política de privacidad muy completa y relativamente accesible, pero hay mucha incertidumbre.

Hay algunos estados que lo han prohibido proactivamente, porque dicen: “Oh, no deberías tener la posibilidad de tomar la cara de alguien, etiquetarla y subirla a internet”.

CAIRA: Sí, me gusta. Me gusta esa norma. Deberíamos añadir más cosas así en todas partes.

CHRISTINE: Jon, basándome en la primera mitad de este programa, ahora estoy completamente aterrorizada y no estoy dispuesta a tener ningún dispositivo inteligente en casa.

JON: ¡No! He fallado. Te he fallado.

CHRISTINE: Voy a volver a usar un teléfono de disco; me voy a mudar al campo. Sinceramente, suena bastante preocupante. No quiero que estos dispositivos recopilen tanta información sobre mí. Sé que tienes muchos dispositivos inteligentes y, claramente, no te estás deshaciendo de todos ellos, no te estás metiendo en tu búnker. ¿Por qué te sientes cómoda teniendo todos estos dispositivos inteligentes en casa?

JON: Creo que es una cuestión de comodidad. Además, tras haber cubierto seguridad durante tanto tiempo, creo que, en general, lo que ocurre con los hogares inteligentes no es muy diferente a lo que ocurre con el uso de internet y los smartphones. Tomo medidas básicas que considero útiles y que limitan la exposición extrema. Pero también entiendo que es una cuestión de coste-beneficio.

Uno de los profesionales de seguridad con los que hablamos habló sobre las cámaras de seguridad. Dijo: “Analico todos estos dispositivos y sé cuáles son sus inconvenientes”. Me dice: “Pero me siento más protegido teniendo cámaras de seguridad en el exterior que con la alternativa de no tenerlas”. Me dice: “Tengo niños pequeños y no me gusta tener cámaras dentro”. Hablamos mucho de cámaras de seguridad inteligentes y recomendamos varias de interior, que solo se activan cuando hay una mascota. También se activan solo a ciertas horas. Algunas se apagan al llegar a casa y se vuelven a encender al salir, cosas así.

No deberías tomarte a la ligera traer uno de estos dispositivos a casa. Deberías pensarlo mucho. Creo que una de las cosas que hemos aprendido es no comprar dispositivos cualquiera, esos baratos, imitaciones de algún dispositivo real con nueve consonantes seguidas y una vocal. Trabajamos mucho en nuestras selecciones, las verificamos y confiamos en ellas. Confiar, pero verificar. Esa es nuestra filosofía. No creo que debas ser imprudente con estos casos, pero no creo que esté completamente justificado que sean peores que tus propias experiencias.

CHRISTINE: Cierto. Necesitas hacer un análisis de costo-beneficio de cada dispositivo que usas, esa es la clave.

JON: Y sé prudente, como con todo lo demás. Se trata de usar buenas contraseñas. No uses malas contraseñas. No lo facilites.

CHRISTINE: Hablemos un poco sobre lo que las personas pueden hacer para proteger sus datos. Analicemos los dispositivos que acabamos de mencionar. Hablemos de los altavoces inteligentes, los televisores y las cámaras. ¿Qué medidas pueden tomar?

JON: Interactúas con los altavoces inteligentes con tu voz, así que si no te gusta que tu voz se grabe y se envíe, puedes acceder a cualquiera de las aplicaciones de control asociadas al dispositivo y desactivarla. En la configuración de privacidad, hay una forma de hacerlo. No voy a describirlo para cada una ahora mismo, pero puedes limitar las grabaciones o detenerlas por completo, o puedes volver atrás y eliminar las antiguas, cosas así. Es muy básico.

Puedes optar por no tener una ubicación precisa. A veces puedes simplemente introducir un código postal o algo similar al configurarlos. También puedes usar direcciones de correo electrónico que no sean tu dirección principal.

CHRISTINE: De lo que hablamos mucho en nuestro episodio de hace un par de meses con Max Eddy, y lo enlazaremos en las notas del programa. Bien, ¿qué pasa con los televisores?

JON: El tema de los televisores es más profundo. Básicamente, hay una regulación, ¡genial! — Es decir, si tienes ACR integrado en un televisor, están obligados a hacerlo opcional; puedes desactivarlo. No lo facilitan necesariamente, pero tendrás que revisar la configuración. Creo que ocurre lo mismo con Roku y dispositivos similares: tienes que desactivarlo. Puede que no se llame ACR, puede que tenga otro nombre. Probablemente puedas ir a la página de soporte y te guiarán. Básicamente, tendrás que desactivar una o más opciones; a veces hay algunas configuraciones relacionadas con la recopilación de datos, los hábitos de consumo y otras cosas. Sí, desactívalas.

CHRISTINE: Bien. Hablemos de las cámaras de seguridad. ¿Qué deberían hacer las personas allí?

JON: Sí. Mencioné que una de las personas con las que hablamos dijo: “Sí, no las tengo dentro”. Pero lo que puedes hacer es comprar unas con una configuración de seguridad robusta y la posibilidad de activarlas y desactivarlas. No las coloques en zonas sensibles. Conozco a mucha gente con hijos que tendrá una cámara para bebés. No es lo mismo que una cámara de seguridad, pero es posible que se suban a la nube. Quizás quieras considerarlo y asegurarte de que la empresa tenga prácticas de gestión de datos realmente seguras. Acabo de usar una que solo tenía audio. Puedes optar por no usar IA con las cámaras. Eso las hace útiles, pero es una opción.

CHRISTINE: Parece que, con todos estos dispositivos, también es importante asegurarse de que estás comprando un producto de una empresa relativamente fiable. Por supuesto, voy a recomendar las recomendaciones de Wirecutter. Si estás escuchando y te preguntas, y quieres acortar el proceso, hemos investigado mucho. Pero si vas a aventurarte e intentar hacerlo por tu cuenta, necesitas investigar y comprobar si las empresas tienen buenas políticas de privacidad de datos.

JON: Por supuesto. Eso es lo que hacemos: te investigamos.

CHRISTINE: Correcto.

JON: Por eso estas recomendaciones son tan importantes, porque hay mucho en juego.

CAIRA: Bien. Antes de terminar, siempre le hacemos a nuestro invitado una última pregunta: Jon, ¿qué es lo último que compraste y que te ha encantado?

JON: La última recomendación de Wirecutter que compré y que me encantó… Para ser sincero, todavía no la he usado. Es como ver un regalo de Navidad debajo del árbol; estoy muy emocionado. Uno de mis vecinos compró una hidrolavadora Ryobi. Te voy a decir el nombre, que es muy elocuente.

ROSIE: Eso fue un invento para una hidrolavadora.

JON: Vivo a lo grande. Quizás hayas oído hablar de la hidrolavadora eléctrica Ryobi RY 1419MTVNM de 1900 PSI.

CHRISTINE: ¡Guau! Eso sí que suena a regalo de Navidad.

JON: Sí. Pensé: “¿Qué es ese ruido tan horrible? ¿Qué es eso? ¡No ha parado de sonar?”. Y luego la pedí prestada, y pensé: “No le encuentro suficientes usos”. Es genial.

CAIRA: Sí.

JON: Tengo muchísimas ganas de llegar a casa y abrirla.

CAIRA: ¡Guau!

JON: Sí.

ROSIE: Jon, me alegro muchísimo por ti. Y agradezco que nos hayas acompañado hoy para hablar de lo que ha sido, sin duda, desgarrador, pero también increíblemente instructivo. Muchísimas gracias.

JON: Un placer.

CHRISTINE: Bueno, ¿estamos todos asustados por todos los datos que recopilan sobre nosotros?

CAIRA: Aterrorizada, gracias.

ROSIE: Horrorizada, sí. Muchas gracias por la información.

CHRISTINE: Bueno, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te llevas?

ROSIE: Aprendí mucho. Una de las cosas que me llevo lo antes posible: los Apple TV no tienen la función ACR automática. Es la función que permite a los televisores inteligentes hacer capturas de pantalla y luego enviar los datos directamente a la nube. Me dan ganas de comprar uno. Hoy mismo. Otra lección es, en general, estar atentos a los avances de la IA en todos estos dispositivos inteligentes y estar más atentos.

CAIRA: Sí, eso también forma parte de mi aprendizaje. Definitivamente necesito ser más diligente con las cancelaciones de suscripción. Ya sabes, cuando descargues una aplicación, no dejes que se lleve todos tus datos inmediatamente. Además, nunca me pillarán con un altavoz inteligente. Creo que no me voy a arriesgar. ¿Y tú, Christine?

CHRISTINE: Sí, creo que ahora entiendo por qué me muestran ciertos anuncios si no busqué algo en Google. Así que ahora entiendo un poco más cómo estoy en red con todos ustedes, y luego ustedes están en red, probablemente, con gente que conozco. Es decir, solo la web, la matriz básicamente. Y como Rosie, voy a cambiar mi dispositivo de streaming. Tengo un Roku; lo primero que haré al llegar a casa será apagar el ACR. Y luego, sí, estoy pensando en un Apple TV. Si estoy en el sistema, estoy en el sistema de Apple. Ya tienen mi información, así que más vale. Más vale.

ROSIE: Buscaré un código promocional en línea. Dos por uno. Listo.

CHRISTINE: Listo. Gracias. Gracias.

ROSIE: Y si quieres saber más sobre la cobertura de Wirecutter, o si quieres ver alguno de los productos que Jon recomendó hoy, puedes visitar nuestra página web; encontrarás un enlace en las notas del programa. Eso es todo por nuestra parte. Que tengas una buena semana. Adiós.

ROSIE: El programa de Wirecutter cuenta con la producción ejecutiva de Rosie Guerin y la producción de Abigail Keel. El soporte de ingeniería es de Maddy Masiello y Nick Pitman. El episodio de hoy fue mezclado por Catherine Anderson. Música original de Dan Powell, Marion Lozano, Elisheba Ittoop y Diane Wong. El editor adjunto de Wirecutter es Cliff Levy. Ben Frumin es el editor jefe de Wirecutter. Yo soy Rosie Guerin.

CAIRA: Soy Caira Blackwell.

CHRISTINE: Y yo soy Christine Cyr Clisset.

ROSIE: Gracias por escuchar.

CHRISTINE: Por cierto, ¿por qué es legal?

JON: Que duerman bien, hijos míos.

