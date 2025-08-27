Fortalece Bomberos programas para prevención de incendios.

Pretende reducir los más de 5 mil incidentes presentados entre enero y agosto del presente año.

El H. Cuerpo de Bomberos, fortalecerá los programas preventivos en escuelas, empresas y comités de vecinos para prevenir incidentes por incendios residenciales, comerciales y en edificios públicos.

Loa anterior para reducir el número de incendios, ya que durante este año suscitaron 5 mil 235 eventos. Zayra Teran, coordinadora de Planeación de Bomberos señaló que mil 124 fueron incendios en casa, 225 en empresas y locales comerciales y 31 en edificio público.

Por tal motivo, se reforzará la capacitación es escuelas para detectar áreas de riesgo, cómo hacer un plan de contingencia, uso de extintores y colocación de extintores de humo, entre otros. En cuanto a las empresas, los bomberos acuden para despejar dudas y brindar asesorías para elaboración de sus programas y sobre las instituciones a las que deben acudir para ayudarles a detectar riesgos.

A los padres de familia se les ofrece orientación para que estén pendientes de sus instalaciones eléctricas, gas y el uso correcto de aparatos de uso doméstico.

Además, estas pláticas pueden ser solicitadas por la ciudadanía sin costo alguno, para lo cual es necesario dirigir un oficio al bombero primero Carlos Martínez, subdirector del H. Cuerpo de Bomberos solicitando la plática y entregarlo en la Estación Central de Bomberos ubicada entre las calles Cuarta y Urquidi.