Continúa Municipio con forestaciones en Rinconadas de Sierra Azul y Arturo Gámiz.

Plantaron 50 especies nativas en parques de ambas colonias.

Personal de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, así como del Vivero, continúa con forestaciones en espacios públicos de las colonias Rinconadas de Sierra Azul y Arturo Gámiz, donde se colocaron más de 50 plantas nativas como huizache, palo verde, agave, ciprés, yuca, entre otras.

Estas acciones tienen el fin de embellecer las colonias, mejorar las áreas verdes y la calidad del aire en la ciudad.

Las especies nativas son resistentes y se adaptan fácilmente al clima y suelo de la Capital, por lo que no requieren riego constante.

En Rinconadas de Sierra Azul, se colocaron 42 plantas y árboles en el Parque Sierra Reyna; asimismo, en el Parque Arturo Gámiz se plantaron 15 ejemplares incluyendo lila y rosa laurel.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a cuidar de estos espacios, ya que los árboles y áreas verdes brindan sombra, aire limpio y un entorno más agradable para todas y todos.