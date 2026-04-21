Caen 4 con droga tras patrullajes en la ciudad

En varias intervenciones y como parte de los patrullajes de prevención y vigilancia realizados en sectores prioritarios de la ciudad por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, varias personas fueron retiradas de la vía pública luego de localizarles porciones de supuesta droga.

Durante un recorrido de varias corporaciones que integran la Célula BOI se interceptó al mediodía del lunes 20, en las calles Ejercito del Sur y Julio Acosta de la colonia Plan de Ayala, a Brayan Oswaldo H. A., de 26 años, de edad con una bolsa de hierba seca de características similares a la marihuana.

En las calles 47 y Primera, de la colonia Primero de Mayo, se detectó a un hombre identificado como Germán S. V., de 38 años, en poder de una pipa de vidrio y una porción con características de la droga conocida como cristal, que justificó la detención.

Un adulto que gritaba palabras altisonantes a los automovilistas en las calles Juárez y Décima, portaba un envoltorio con una sustancia de apariencia similar al cristal que le fue asegurada para su detención por los agentes. Fue identificado como Diego Elías O. G., de 20 años.

Una porción de hierba con características de la marihuana, le fue asegurada a quien dijo llamarse Yurem Leonardo S. P., de 18 años, en las calles Ángel Trías y Neri Santos, de la zona centro, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de a misma forma que las otras 3 personas mencionadas.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.