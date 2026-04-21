Persecución armada en Ladrilleros deja un muerto y “levanton”

La tarde de este martes se registró una persecución y balacera en la colonia Ladrilleros, al sur de la ciudad, que dejó como saldo un hombre sin vida y otro más privado de la libertad por sujetos armados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se originaron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Del Barro y Ladrillo. En el lugar, personal de Criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró al menos ocho casquillos percutidos, lo que indica que ahí comenzó la agresión.

Tras el ataque, dos hombres intentaron huir a bordo de un vehículo Nissan Sentra de color negro, lo que desató una persecución por varias calles del sector. Sin embargo, fueron alcanzados por los agresores en un predio ubicado en las calles Ramón Núñez y Lucha y Progreso.

En ese punto, uno de los hombres fue ejecutado a tiros en el lugar, mientras que su acompañante fue sometido y privado de la libertad por los sicarios, quienes posteriormente huyeron con rumbo desconocido.