Reitera Municipio legal donación de terreno al Imss

Luego de las declaraciones del Imss entorno a la legalidad de la donación del terreno para una nueva clinica en la Capital, Roberto Fuente, secretario del Ayuntamiento, aclaró que el predio fue entregado debidamente durante la administración municipal de la hoy gobernadora Maru Campos en febrero del 2021.

El acuerdo de donación dijo, está garantizada ante el registro público.

“Es innecesaria la polémica del IMSS, cuando Chihuahua necesita una nueva clínica, los ciudadanos cumplen con las cuotas al Instituto, el municipio, estado y empresarios locales se han esforzado por encontrar el terreno adecuado. El terreno en mención fue donado legalmente en su momento cuando se aceptó como un espacio adecuado y hoy el nuevo titular nos dice que no cumple con las medidas necesarias”, acotó.

Fue ayer, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua indicó que no se ha recibido ningún terreno en donación en la capital del estado en los últimos años.

Lo anterior, luego de la información difundida sobre una donación del Ayuntamiento de Chihuahua para la construcción de un nuevo hospital.

Aunque existió un acta de Cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua, con fecha del 26 de febrero de 2021, que autorizaba la desincorporación de un predio para donación con vigencia de dos años, esta donación no se concretó y su vigencia expiró en 2023.