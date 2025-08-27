Impulsa Yesenia Reyes apoyos y servicios a familias en Ejido Benito Juárez

La diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN), del Distrito 01 y presidenta de la Comisión de Salud, Yesenia Reyes, estuvo presente en la Feria de Servicios organizada por Gobierno del Estado en Ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, donde los habitantes tuvieron acceso a diversos apoyos y beneficios.

Durante la jornada se brindaron servicios como entrega de despensas, materiales para construcción, programas de descuento, trámites del Registro Civil, constancias de antecedentes penales, vacunación, donación de lentes, corte de cabello, árboles, así como apoyos dirigidos a personas con discapacidad y adultos mayores, además de la afiliación a MediChihuahua y la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”, entre muchos más.

La legisladora destacó la importancia de estas acciones que acercan de manera directa servicios y programas a las familias de la región, refrendando su compromiso de seguir gestionando y trabajando en coordinación con Gobierno del Estado encabezado por la gobernadora Maru Campos Galván para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito 01.