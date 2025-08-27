Más de 3 mil mascotas en el Registro Municipal de Animales de Compañía

Desde su inicio de operaciones el pasado junio, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, puso en marcha el “Registro Municipal de Animales de Compañía”, mismo que ya cuenta con 3 mil 18 mascotas inscritas en menos de 3 meses.

Por primera vez, el Municipio cuenta con datos estadísticos para facilitar la supervisión de las mascotas como cuántas hay y dónde se encuentran, lo que permitirá dar seguimiento a su salud mediante el acercamiento de servicios y programas a los sectores que más lo necesiten, además de ayudar a fortalecer políticas públicas en materia de protección animal.

El padrón reúne información de perros y gatos, incluyendo especie, edad, raza, color, estatus de esterilización y enfermedades detectadas, además integra datos del tutor como nombre, teléfono y domicilio.

Al registrarse, cada mascota recibe una cartilla de vacunación emitida por la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, como parte de la promoción de la tenencia responsable.

Actualmente, las mascotas registradas provienen de las jornadas de servicios gratuitos que se han llevado a colonias como Sierra Azul, Vida Digna, Los Pinos, Chihuahua 2000, Infonavit Nacional, Villa Juárez, entre otras.

Quienes estén interesados en inscribir a su perro o gato, deben acudir con datos y fotografía digital de la mascota y en su caso cartilla de vacunación, a las oficinas de la Coordinación, ubicadas en el lateral de Periférico de la Juventud número 7120, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

El Gobierno Municipal recuerda que la tenencia responsable de los animales de compañía implica brindarles alimento y agua diariamente, vacunas y desparasitación, refugio, paseos diarios, esterilización, amor y cuidados.