Obtiene Gobierno del Estado premio nacional por la estrategia NutriChihuahua

El Gobierno del Estado obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, otorgado por la revista Alcaldes de México, por la implementación del programa NutriChihuahua, creado para combatir la desnutrición, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población.

La distinción se concedió por el impacto de esta estrategia, que garantiza la seguridad alimentaria de 400 mil personas en la entidad, con un enfoque integral y transversal en favor de los segmentos más desprotegidos, en todos los municipios del territorio chihuahuense.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, recibió este galardón en la CDMX, que reconoce el compromiso de la administración estatal con las buenas prácticas y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Para otorgar el premio, la publicación efectuó una exhaustiva búsqueda y evaluación de casos destacados de instituciones públicas y privadas, analizó estudios nacionales, internacionales y estadísticas oficiales, a fin de identificar las prácticas de gobierno más sobresalientes del país.

Durante la ceremonia, se destacó el impacto positivo que NutriChihuahua ha alcanzado en diversas regiones, así como la visión de continuidad de esta estrategia, para disminuir los índices de carencia alimentaria entre los grupos poblacionales prioritarios.

La focalización de este esquema permite llegar a todos los municipios y atender las necesidades de la población según su ubicación geográfica, lo que ha posicionado a Chihuahua como un referente nacional en materia de políticas alimentarias.Incluye acciones específicas como la distribución de paquetes alimentarios con alto valor nutricional, la instalación de comedores comunitarios para ofrecer platillos calientes, entre otras medidas orientadas a atender a los sectores que más lo necesitan.

En el acto se informó que lo anterior será incluido en la Edición Especial de Aniversario de las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales de la revista, presentada durante la premiación, con el propósito de resaltar su impacto positivo.