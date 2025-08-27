Capacitan en temas de inclusión a docentes del CECATI para atender mejor al alumnado con discapacidad

El Gobierno Municipal, a través del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, imparte pláticas de inclusión y derechos de las personas con discapacidad al personal docente de los CECATI 137, 102 y 54.

Estas capacitaciones responden al interés del equipo docente por fortalecer sus conocimientos y herramientas para brindar una atención inclusiva y adecuada al alumnado con discapacidad, reconociéndolos primero como personas, con capacidades, sueños y derechos, antes que por su condición.

Las sesiones abordan el marco de derechos y la importancia de eliminar barreras que limitan la participación plena de este sector en el entorno educativo y social, promoviendo una visión humanizada que valore la dignidad y el potencial de cada individuo.

Estos conocimientos en el aula impactan directamente en el desarrollo del alumnado con discapacidad, al generar ambientes educativos más accesibles, respetuosos y empáticos, para mejorar su experiencia escolar y potenciar sus oportunidades de aprendizaje, autonomía y participación activa en la sociedad.

Para solicitar estas capacitaciones, se puede llamar al 072, extensión 6519, o acudir a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en la avenida Juárez esquina con calle Segunda numeral 4 de la zona Centro.