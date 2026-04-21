Cumple Marco Bonilla con productores

Con el objetivo de fortalecer la competitividad y proyección de las empresas locales, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Chihuahua, impulsan una estrategia para facilitar que productores y empresas del municipio obtengan el distintivo “Hecho en México”, otorgado por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

Esta iniciativa busca que más productos chihuahuenses obtengan un reconocimiento oficial que respalde su calidad, origen y procesos de manufactura nacional, permitiendo a las empresas acceder a nuevas oportunidades comerciales, generar mayor confianza entre los consumidores y posicionarse en mercados más amplios.

El distintivo “Hecho en México” representa una herramienta clave para fortalecer la identidad de los productos nacionales, al brindar respaldo institucional a las empresas que cumplen con los estándares establecidos.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal brinda acompañamiento integral a las y los interesados durante el proceso de registro, el cual es totalmente gratuito, facilitando el acceso a requisitos, formatos y lineamientos necesarios para la obtención del distintivo.

Entre los principales requisitos se encuentran acreditar la fabricación del producto en México, presentar evidencia del proceso productivo, cumplir con criterios alineados a la Agenda 2030, así como contar con documentación fiscal y legal vigente.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 13 de mayo, fecha límite para la recepción de documentos.

Las personas interesadas pueden consultar los formatos y requisitos, así como enviar su documentación al correo: elisa.guerrero@mpiochih.gob.mx.

Para mayores informes, se encuentran disponibles las líneas de atención 072 y (614) 200 4800 extensión 6342, en un horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a viernes.