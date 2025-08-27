Obtiene estudiante del Tecnológico de Jiménez medalla de bronce en competencia científica en Serbia.

Adrián Joav Martínez Meza, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, obtuvo la medalla de bronce durante su participación en el International Conference of Young Social Scientists (ICYSS) 2025, desarrollado en Belgrado, Serbia.

El joven participó con el proyecto denominado “Wilibots, Robótica Educativa como apoyo al neurodesarrollo de niños, niñas y adolescentes”, el cual logró cautivar a los evaluadores con su ingenio aplicado en tareas educativas con miras a una real e integral inclusión social.

Este proyecto innovador se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Ciudad Jiménez, bajo la asesoría del maestro Luis Alberto Luján Tiscareño, quien ha acompañado y guiado su crecimiento.

El objetivo es utilizar la robótica inclusiva, apoyada en principios de neuroeducación, como una herramienta para fortalecer habilidades cognitivas, motrices, socioemocionales y de integración social en estudiantes neurodivergentes y neurotípicos.

“Nuestro más amplio reconocimiento a Adrián y su asesor, el maestro Luis Alberto Luján Tiscareño, por poner en alto el nombre de Chihuahua y México con su excelente desempeño para alcanzar tan valiosa distinción a nivel internacional”, expresó el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

La participación del estudiante en ICYSS fue posible gracias a la acreditación obtenida en la ExpoCiencias Nacional 2024 Tabasco, donde el proyecto fue evaluado y reconocido por su innovación y pertinencia social, gracias a lo cual obtuvo el pase directo para representar a México y al estado de Chihuahua.

La Secretaría de Educación y Deporte respaldó al alumno por medio del Programa Estatal de Becas y Apoyos Educativos, con una Beca de Representación Internacional por un monto de 50 mil pesos, para su asistencia a este evento, que reunió a jóvenes investigadores de distintos países para compartir proyectos científicos y sociales con impacto positivo en la sociedad.