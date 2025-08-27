Realizará JMAS Chihuahua trabajos de infraestructura hidráulica en la avenida José María Iglesias este miércoles.

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, informó que este miércoles realizará trabajos de construcción de 60 metros de tubería hidráulica sobre la avenida José María Iglesias y calle Encino, en la colonia Granjas.

Las maniobras tendrán una duración de dos semanas, por lo que se verá afectado el tránsito vehicular en sentido norte-sur.

Se recomienda a quienes transitan por la zona tomar las debidas precauciones para evitar un posible congestionamiento vial, así como respetar en todo momento los señalamientos que se encontrarán debidamente colocados por parte del organismo.

Con estas acciones, la JMAS Chihuahua refrenda el compromiso con la ciudadanía de trabajar para brindar mejores servicios, con la construcción de nuevas redes de agua potable.