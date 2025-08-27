El Mayo sí puede revelar información a EU

fuente: excelsior

Ninguna de las cláusulas del acuerdo entre Ismael Zambada y la Fiscalía de Nueva York compromete al cofundador del Cártel de Sinaloa a colaborar con el gobierno de Estados Unidos en indagatorias criminales.

Para Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad, si bien El Mayo no exhibirá a personajes implicados en la delincuencia, puede entregar información de gran valor.

“Para llegar a esta declaración de culpabilidad tiene que haber habido un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, y dentro de ese acuerdo debe estar no revelar públicamente nombres, porque el arsenal de información que tiene EU con sus propios sistemas de inteligencia, y lo que pueda aportar alguien como Zambada, Ovidio Guzmán, la familia de Ovidio, lo que puedan estar negociando con Iván Archivaldo y Alfredo, es un arsenal importantísimo”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Una parte de esa información, explicó, el gobierno de EU la puede judicializar y otra puede aprovecharla para presionar a gobiernos o personajes de su interés.

En el documento, hecho público ayer, el capo aceptó que enfrenta la cadena perpetua y se comprometió a no apelar el propio acuerdo de culpabilidad firmado, ni la sentencia que reciba ni a buscar la libertad condicional.

Garantizó que revelará todos sus activos y para noviembre entregará cualquier bien oculto que pueda ser confiscado, lo que es 60 días antes de recibir su condena, programada en enero.

El Mayo dará datos… pero omitirá nombres; acuerdo con EU no prevé cooperación

Zambada, quien enfrenta cadena perpetua, se comprometió a no tratar de apelar el acuerdo con EU ni la sentencia y a declarar sus bienes para pagar lo que la corte le impuso.

El documento del acuerdo que alcanzó Ismael El Mayo Zambada con la fiscalía de Nueva York no mencionan la cooperación del cofundador del Cártel de Sinaloa con autoridades estadunidenses.

Ninguna de las cláusulas menciona colaboración de El Mayo o lo compromete a colaborar con el gobierno.

El abogado de Zambada, Frank Pérez, lo había declarado el lunes al decir en conferencia improvisada que su defendido “no va a hablar de nadie”, es decir, no va a revelar información.

“Él no va a hablar de nadie (…) porque no ganamos nada”. “Él no va a cooperar (…) Nada, él no gana nada cooperando”, dijo Frank Pérez al salir de la audiencia.

El acuerdo de El Mayo en sí refleja que el cabecilla narcotraficante aceptó dos cargos que lo identifican como dirigente del Cártel de Sinaloa, a cambio de borrar el resto de cargos en su contra y no tener que enfrentar la pena de muerte, que la fiscalía descartó de antemano.

Sin embargo, El Mayo acepta en su acuerdo que enfrenta “como pena máxima la cadena perpetua” y “como pena mínima impositiva la cadena perpetua” también. El Mayo se abstendrá de buscar la libertad condicional.

El narcotraficante de 77 años, quien padece de una diabetes con complicaciones permanecerá el resto de su vida en prisión, como dijo la fiscal general Pam Bondi, y ahora sólo resta que en la audiencia del próximo 13 de enero se conozca a qué prisión será enviado.

Los dos cargos que aceptó El Mayo se desglosan en varios puntos cada uno.

Como dirigente de una empresa criminal continua aceptó cargos por posesión de armas de fuego, uso de la violencia, uso de aeronaves y sumergibles, sobornar a oficiales del orden y mantener el propósito de manufactura y distribución de drogas.

El otro cargo que aceptó fue por asociación delictuosa, y se desglosa en tráfico de más de 450 kilos de cocaína, posesión de armas de fuego, uso de la violencia, su desempeño criminal como agravante.

A lo que sí se comprometió El Mayo fue a no tratar de apelar el acuerdo ni la sentencia y a declarar sus bienes para pagar lo que la corte le impuso.

El magistrado Brian Cogan, el mismo que llevó el juicio y sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán, impuso a El Mayo una multa de 15 mil millones de dólares.

El acuerdo dado a conocer ayer también puntualiza que Zambada reconoce que “declararse culpable puede tener consecuencias con respecto a su estatus migratorio si no es ciudadano de Estados Unidos”.

Además, se establece que el gobierno de Estados Unidos no presentará cargos adicionales por delitos de narcotráfico contra el acusado, tampoco por homicidios o conspiración, en hechos que se hayan presentado desde enero de 1989 hasta enero de 2024.

Y se añade que las Fiscalías estadunidenses desistirán de cargos en el Distrito de Nueva York y de Texas.

Asimismo, señala el documento suscrito con las autoridades de Estados Unidos y publicado ayer, se desestimará una acusación formal pendiente en el Distrito del Norte de Illinois y en el Distrito Sur de California, así como en otras cortes.

Información de gran valor saldrá, advierten

La declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada fue producto de un acuerdo con Estados Unidos que implica no revelar nombres, pero sí entregar información de gran valor, aseveró Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas de seguridad.

“Para llegar a esta declaración de culpabilidad tuvo que haber un acuerdo con las autoridades de EU, y dentro de ese acuerdo debe estar el no revelar públicamente nombres, porque el arsenal de información que tiene EU con sus propios sistemas de inteligencia, y lo que lo que pueda aportar alguien como Zambada, Ovidio Guzmán, la familia de Ovidio Guzmán, lo que puedan estar negociando con Iván Archivaldo y Alfredo, la verdad es un arsenal importantísimo”, dijo el periodista.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, señaló que “lo más importante de esta información son dos cosas, por una parte, la información que se pueda judicializar y, por otra, la información que se va a utilizar para presionar a un gobierno o a los personajes que interese presionar en un momento”.

Consideró que lo central es cómo usarán esos datos, sobre todo en el contexto de la revisión del T-MEC.

Agregó que la captura de El Mayo abre un nuevo capítulo en el narcotráfico en México, similar al que se vivió tras la muerte de Amado Carrillo, y que podría derivar en una reconfiguración del mapa criminal

Tendría que haber una denuncia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las declaraciones de Ismael El Mayo Zambada sobre el pago de sobornos a policías, militares y políticos deben probarse.

El lunes, El Mayo se declaró culpable de 17 delitos en su contra presentados por una corte de Estados Unidos en Nueva York, y aseguró que durante 50 años pagó a policías, militares y políticos para actuar con libertad al frente del Cártel de Sinaloa.

“Tendría que haber una denuncia. ¿No? Porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia”, expuso la titular del Ejecutivo.

“¿Cómo es que llega a EU? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden, frente a esa detención de cuando llega él a EU? Su declaración de culpabilidad. Las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades”, externó.